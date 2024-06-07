¿'Ni una más' está basada en hechos reales? La verdad detrás de la serie de Netflix

Video 'El caso Asunta': Todas las diferencias de la serie de Netflix con la historia real

Netflix lanzó hace más de un mes el tráiler de su nueva serie 'Ni una más' y el pasado 31 de mayo por fin llegó a la plataforma, donde se ha colocado en el top 10. La impactante historia, protagonizada por Nicole Wallace, Clara Galle y Gabriel Guevara, ha generado preguntas sobre si sus capítulos están basados en un crimen real. Aquí te explicamos todo al respecto.

¿Cuál es la trama de 'Ni una más' de Netflix?

La trama sigue la vida de Alma, una estudiante de 17 años que se enfrenta a los desafíos de la adolescencia mientras se acerca al final de su bachillerato. Junto a sus amigas Greta y Nata, Alma debe navegar relaciones complicadas y conflictos familiares. Sin embargo, todo da un giro inesperado cuando un perfil misterioso publica una foto con un mensaje impactante: "Esta soy yo el día antes de que me violaran". Pronto, se comienza a crear una serie de preguntas sobre la identidad del agresor, quien al parecer estudia en la misma escuela que las chicas, y la autenticidad de la denuncia.

A lo largo de los ocho episodios, la serie aborda la violencia sexual contra las mujeres y sus consecuencias. Pero, ¿qué hay detrás de esta ficción?

'Ni una más' hace refenncia a dos víctimas de violación: Daisy Coleman y Chanel Miller

Si bien la serie 'Ni una más' se basa principalmente en el libro homónimo escrito por Miguel Sáez Carral, no se inspiró directamente en un caso verídico, aunque hay elementos que la conectan con experiencias reales de víctimas de violencia sexual.

Por ejemplo, en uno de los capítulos, el usuario que sube la famosa foto mencionada anteriormente es @Iam_colemanmiller. Al descomponerlo, se revelan dos apellidos: Coleman y Miller, que se refieren a Daisy Coleman y Chanel Miller, quienes fueron agredidas sexualmente años atrás.

Según el portal BBC, Daisy Coleman fue violada en Maryville, Missouri, a los 14 años en 2012 por un chico tres años mayor llamado Matthew Barnett. Su caso generó mucha controversia, ya que los cargos contra el joven fueron retirados y su crimen quedó impune debido a supuestos vínculos con la política local. Lamentablemente, a los 20 años, Daisy se quitó la vida.

Por otro lado, Chanel Miller es una mujer que en 2015 fue violada por un estudiante de la Universidad de Stanford cuando acompañó a su hermana menor a una fiesta de fraternidad. A pesar de dar un valiente testimonio sobre su caso, el agresor solo fue condenado a seis meses de prisión, lo cual fue catalogado como una injusticia cuando se hizo público el caso.

Aunque 'Ni una más' no tiene relación con algún caso en particular, en su trama refleja una triste realidad: cómo existen miles de mujeres que sufren violencia sexual mientras estudian bachillerato o universidad alrededor del mundo y, a pesar de alzar la voz con pruebas, pueden ser ignoradas o cuestionadas sobre la veracidad de lo ocurrido por las mismas autoridades escolares.