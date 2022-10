‘Mythbusters’ ayudó a un hombre a salir de prisión luego de 35 años: era inocente

En la industria del entretenimiento se han estrenado una gran variedad de series que comprueban hechos ocurridos en la realidad, las cuales han sorprendido a los espectadores; ‘Cazadores de mitos’ (por su nombre en español) es una de ellas.

Cada uno de los capítulos, presentados por los expertos en efectos especiales Jamie Hyneman y Adam Savage, desmentía o probaba algunos de los rumores más populares con ayuda de procedimientos científicos.





El episodio de la serie ‘Mythbusters’ que ayudó a un hombre en prisión

Durante 2005 llegó a la pantalla chica el capítulo ‘Hollywood on Trial’, en el cual Jamie, Adam y su equipo pusieron a prueba algunos de los efectos más conocidos en la industria del entretenimiento.

Entre los diferentes experimentos que realizaron, destacó uno en el que los anfitriones arrojaron un cigarro encendido a un charco de gasolina para ver si se prendía; no obstante, comprobaron que esto es científicamente imposible.

Lo anterior provocó inquietud en John Galván quien, al ver la retransmisión del programa en 2007, se percató de que podría ser una prueba para comprobar su inocencia.

La serie ‘Mythbusters’ ayudó a un hombre a salir de prisión

La vida de John Galván dio un giro inesperado cuando en septiembre de 1986 (en ese entonces tenía 18 años) fue señalado injustificadamente de provocar un incendio en un edificio ubicado al suroeste de Chicago.

En ese entonces, según detalló el sitio web ‘Innocent Project’ en octubre de 2022, la declaración de John fue inventada por los detectives luego de que el muchacho fuera sometido a prácticas de abuso físico.

Cabe destacar que, presuntamente, el incendio comenzó luego de que John y otros dos involucrados lanzaron una botella con gasolina al edificio y posteriormente arrojaron un cigarrillo encendido, lo que fue desmentido por el episodio de 'Mythbusters'.

En una charla con ‘Innocent Project’ Galván destacó qué pensó al observar el capítulo de ‘Mythbusters’ que podría ayudar a comprobar su inocencia.

“Una vez que lo vi no podía esperar para contárselo a Tara (su abogada). Recuerdo que estaba emocionado, estaba extremadamente feliz porque eso se sumaba a las otras cosas que se estaban juntando en ese momento. Sentí que finalmente todo estaba empezando a salir a la luz”, recalcó John.



Otro de los elementos que ayudó a Galván a demostrar que tenía razón fue una investigación realizada en 2007 por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos, la cual fue retomada por el periódico ‘The Scotsman’ el 28 de febrero del mismo año.

En ella, los expertos realizaron diversas pruebas en las que dejaron caer un cigarro encendido en un charco de gasolina; no obstante, nunca se incendió. Asimismo, vertieron el líquido directamente sobre el cigarrillo, pero no ocurrió nada.

John Galván enfrentó una serie de juicios (algunos no concluidos) y apelaciones para que en 2022, después de pasar 35 años en prisión, fuera exonerado; luego de que la Oficina del Fiscal del Estado del Condado de Cook desestimó su caso. Lo mismo sucedió con los otros dos muchachos involucrados.

“Ha sido duro, me siento fuera de lugar, hay mucho que aprender y no sé dónde se supone que debo estar… No sé qué hacer”, comentó el hombre a ‘Innocent Project’.