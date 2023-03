¿Cómo se ve el elenco de ‘Scream’ 27 años después? Drew Barrymore fue la primera víctima

El actor es conocido por ‘Buffy the Vampire Slayer’, ‘Never Been Kissed’, ‘See Spot Run’ y ‘On Sacred Ground’. También es productor y ha trabajado en ‘Cougar Town’, ‘Celebrity Name Game’, ‘Valerie’, ‘12 Hour Shift’, ‘Ghosts of the Ozarks’ y ‘Sea Gypsies: The Plutonium Dome’.