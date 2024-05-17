Robin Williams 'salvó' a Steven Spielberg: lo ayudó con la depresión que le dejó 'La lista de Schindler'

Video 'Papá por siempre': Robin Williams adoraba vestirse de mujer y otros secretos de la película

Steven Spielberg, uno de los directores más aclamados de la historia del cine, ha cautivado a audiencias de todo el mundo con películas icónicas como 'E.T. el extraterrestre', 'Indiana Jones' y 'Jurassic Park'. Sin embargo, dirigir una de sus obras más célebres, 'La lista de Schindler', resultó ser una experiencia profundamente desafiante y emocionalmente agotadora para el cineasta.

Steven Spielberg y la carga emocional de dirigir 'La Lista de Schindler'

Esta cinta, estrenada en 1993, es una adaptación de la novela homónima de Thomas Keneally y narra la historia real de Oskar Schindler, un empresario alemán que salvó la vida de más de mil judíos polacos al emplearlos en sus fábricas durante la Segunda Guerra Mundial.

La historia tiene una enorme carga emocional, ya que refleja cómo los judíos eran tratados por los alemanes. Spielberg, quien es judío, se sintió conectado con el material a tal punto que el proyecto se incrustó en su cuerpo y alma.

Conforme avanzaban los días de rodaje, Spielberg experimentaba una profunda tristeza. Aunque se trataba solo de una película, no pudo evitar pensar en todo el sufrimiento de las personas judías durante la guerra.

La persona a la que confesó su pesar fue Robin Williams, actor con el que grabó el largometraje 'Hook' dos años antes de 'La lista de Schindler' y que se convertiría en su íntimo amigo.



De acuerdo con una antigua entrevista de Spielberg con el portal 'Variety', el director expresó que Robin Williams hizo algo inesperado al compartirle la depresión que le estaba generando hacer la cinta centrada en el Holocausto: lo llamaba por teléfono.

El protagonista de 'Jack', con el objetivo de levantarle los ánimos, llamaba a Spielberg a Polonia, donde se realizaba el rodaje, para hacerle reír con un poco de comedia y ayudarle a olvidar, aunque fuera momentáneamente, la tristeza provocada por la temática de la película.

"Robin sabía por lo que estaba pasando.Hacía 15 minutos de stand-up por teléfono. Me reiría histéricamente. . . Él siempre te colgaría cuando se riera más fuerte y mejor que le dieras".



De hecho, Robbin Williams confirmó con nostalgia la historia, la cual ahora pertenece a una de las curiosidades que rodean a la cinta 'La lista de Schindler'

"Creo que sólo lo llamé una vez, tal vez dos. Lo llamé cuando representaba a People for the Valdheimers Association. Una sociedad dedicada a ayudar a recaudar dinero para ayudar a los alemanes mayores que habían olvidado todo antes de 1945. Lo recuerdo riéndose y diciendo 'gracias'”.

Con el fin de que los demás trabajadores de 'La lista de Schindler' también pudieran relajarse después de grabar las intensas escenas, Spielberg añadió que veían mucho el programa 'Saturday Night Live' para desestresarse.