¿Chespirito y Cantinflas eran rivales? Así fue su relación y la vez que casi trabajan juntos

Algo que a muchos amantes de la farándula mexicana les hubiera gustado ver era una colaboración entre 'Chespirito' y su antecesor en la comedia durante la Época de Oro del Cine Mexicano: Mario Moreno Reyes 'Cantinflas'.

Cuando Roberto Gómez Bolaños iniciaba su carrera en la televisión en los años 60, 'Cantinflas' ya era toda una celebridad del séptimo arte con éxitos como 'La vuelta al mundo en 80 días', 'Los tres mosqueteros' y 'Ahí está el detalle'.

Para el momento en que ‘El Chavo del 8’ y ‘El Chapulín Colorado’ comenzaron a ganar fama en los años 70, los dos grandes de la comedia mexicana ya habían tenido un acercamiento y la oportunidad de trabajar juntos, pero al final eso no ocurrió.

¿Por qué

'Chespirito' y 'Cantinflas'

no trabajaron juntos?

Roberto Gómez Bolaños inició su carrera como creativo publicitario. En 1950 empezó a trabajar como guionista en programas de televisión como ‘Limosneros con garrote’, ‘Los desenfrenados’, 'Cómicos y canciones’ y ‘El Estudio de Pedro Vargas’, en donde cada semana Pedro Vargas invitaba a un artista a cantar.

Cuando el programa terminó, Emilio Azcárraga Milmo decidió continuar con la idea, pero esta vez el show se llamó ‘El Estudio de Mario Moreno’.

De acuerdo con lo recopilado por ‘El Heraldo de México’, fue en ese entonces donde se dio la oportunidad para 'Chespirito' de trabajar junto con 'Cantinflas'; sin embargo, Roberto Gómez Bolaños explicó en una entrevista que el actor de ‘El Patrullero 777’ rechazó la propuesta.

“Yo hice un guion, ya estábamos listos para entrar, pero yo creo que él no quería trabajar en televisión porque después pidió un sueldo cinco veces mayor del que ya habían arreglado y le dijeron que no y no se hizo”.



Sin embargo, con el paso del tiempo Mario Moreno sí tuvo una participación en la televisión, aunque lo hizo solo como actor de voz en los programas de caricaturas ‘Cantinflas Show’ de 1972 y ‘Cantinflas y sus amigos’ de 1982.





¿'Chespirito' y 'Cantinflas' eran rivales? Así fue su relación

Además de explicar la razón por la cual no pudo trabajar con Mario Moreno, Roberto Gómez Bolaños comentó cómo era su relación con el actor.

De acuerdo con ‘Chespirito’, nunca tuvieron una gran amistad, pero tampoco eran rivales o enemigos en el ámbito profesional o privado. Incluso, dijo que sus películas fueron una gran influencia para él y para el humor de sus programas.

"Con el tiempo tuve con él pocos tratos, pero me gustaba mucho, lo admiré. ‘Ahí está el detalle’ es mi película humorística favorita de todos los tiempos. Nadie me ha hecho reír tanto como Cantinflas en esa película”.