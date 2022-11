¿Con quién vivía 'El Chavo del 8? El personaje sí tenía casa (y no era el barril)

Entre las series de los 70 y 80 que deberías conocer se encuentra ‘El Chavo del 8’, una producción que llegó a la pantalla chica hace más de cuatro décadas y siguió la historia de un niño huérfano que se esconde en un barril.

A lo largo de la entrega, que constó de siete temporadas y fue creada por Roberto Gómez Bolaños, los espectadores fueron testigos de las aventuras que El Chavo del 8 vivía junto a sus amigos Quico, La Chilindrina y Ñoño.





Roberto Gómez Bolaños también protagonizó la película 'El Chanfle 2' que puedes ver gratis en ViX.

Sin embargo, hay algunos detalles que la serie mexicana no explicó, como cuál era el verdadero hogar del Chavo del 8 o con quién vivía si era huérfano.



‘El chavo del ocho’: ¿dónde vivía el protagonista de la serie?

Aunque la mayoría de las veces El Chavo del 8 se encontraba en su barril de madera y hasta tiene cosas como paletas, esta no es la casa del protagonista. En un episodio de la entrega titulado ‘La casita de Quico’, el jovencito aclara que su hogar es el departamento número ocho.

Durante el capítulo, Quico quiere convencer a su amigo de jugar en una supuesta casa, la cual está hecha de ladrillos, palos y sillas de madera, pero éste se niega. Quico le dice que seguramente él quisiera tener una casa así, ya que cree que El Chavo no tiene hogar.

El ‘Chavito’ (como también llaman al personaje) señala que “nadie puede vivir en un barril”. Asimismo menciona que su apodo es debido al número de su vivienda: el ocho.

¿Con quién vivía El Chavo del 8 en la serie?

En 1995 Roberto Gómez Bolaños lanzó el libro ‘El Diario del Chavo del Ocho’. En él abordó algunos detalles que no se mencionaron en la serie, en la cual aparecieron famosos invitados como Héctor Bonilla o Angélica María, como quién le daba asilo al protagonista.

En la publicación, el niño huérfano narra que, luego de escaparse de una casa hogar y caminar durante algunos días en calles oscuras, llegó a La Vecindad. Ahí se encontró con una mujer a la que le temblaban las manos, en referencia al Parkinson.

La “viejita” (como la llaman en la obra), permitía que el niño viviera con ella en el departamento número ocho a cambio de que le ayudara a hacer mandados y porque “le recordaba a un nieto que había tenido”.

“Lo que pasa es que yo me meto al barril cuando no quiero que los demás se den cuenta de que estoy llorando. Y también cuando yo no tengo ganas de ver a los demás. O cuando tengo muchas cosas en qué pensar”, se lee en el libro de Gómez Bolaños.

¿Por qué Roberto Gómez Bolaños escribió ‘El Chavo del 8’?

‘El Diario del Chavo del Ocho’ cuenta que el niño se quedó huérfano luego de que su madre lo abandonó en una guardería, de ese lugar lo llevaron a un orfanato. En una entrevista con Carlos Herrera en 1996, el artista Roberto Gómez Bolaños contó algunos detalles del personaje.

“Yo quería plantear eso para dar un mensaje de optimismo. El Chavo aun careciendo casi de todo es optimista, disfruta, brinca, se emociona y tiene el maravilloso don que es la vida”, aseveró.