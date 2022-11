Raven-Symoné no quería que su personaje fuera gay en 'Raven's Home': “No estoy siendo yo misma"

¿ Te acuerdas de ‘Es tan Raven’? (por su nombre en español), se trató de una serie de Disney que llegó a la pantalla el 17 de enero de 2003 y atrapó a los espectadores con sus personajes y trama.

En el sitcom, que constó de cuatro temporadas, se abordó la historia de Raven Baxter, una adolescente con poderes psíquicos que experimenta aventuras junto a sus amigos Eddie y Chelsea.





Diez años después de que la serie ‘That’s So Raven’ emitiera su último capítulo se estrenó un ‘reboot’ titulado ‘Raven’s Home’ (2017), el cual aborda la vida de la joven, pero en su etapa como madre. No obstante, la producción propuso un cambio para la protagonista.



‘Raven’s Home’: la actriz Raven-Symoné no quería que su personaje fuera gay en la serie

A sus 18 años, Raven-Symoné se metió en el papel de la adolescente que debía aprender a manejar sus poderes psíquicos y volvió a interpretarlo para el 'reboot'. En una entrevista con 'Them' publicada el 11 de noviembre de 2022, la actriz habló de las modificaciones que querían hacerle a Raven Baxter.

“Creo que Disney quería que fuera 'queer' al principio y yo no me sentía cómoda haciendo eso”. ‘Quieres que Raven sea gay?’ Yo dije ‘¿Por qué?’ Porque lo eres (dijeron). Dije ‘mala, mala razón. Esa es una mala razón’”.



Asimismo, la celebridad de ahora 36 años explicó por qué no aceptó que Baxter fuera gay en la entrega ‘Raven’s Home’.

“No, Raven Baxter nunca mostró ningún tipo de situación de identidad sexual en las temporadas anteriores. No estoy siendo yo misma en esta serie, estoy siendo un personaje. Raven Baxter no es gay. No importa lo que parezcan las primeras cuatro temporadas, con Chelsea y yo durmiendo en la misma habitación y criando una familia juntos. Vale, ese no es el caso. Somos amigos que duermen en la misma habitación”, destacó.



Esta no es la primera vez que la también protagonista de la película 'The Cheetah Girls' habla de la identidad sexual de Raven Baxter, ya que en una charla para el podcast ‘Pride’ en 2021, contó más detalles sobre su interpretación en la comedia.

“No dije que no porque no me sintiera orgullosa de quien soy o porque no quisiera representar a la comunidad LGBTQ+ de alguna forma. Fue porque Raven Baxter es Raven Baxter. No había ninguna razón para cambiar a la humana que ella es para encajar a la actriz que la interpreta.



Cabe destacar que en una entrevista con Oprah Winfrey, retomada por 'Billboard' el 7 de octubre de 2014, la celebridad señaló que prefería no usar etiquetas, luego de anunciar que mantenía una relación con una mujer.

“No necesito un lenguaje, no necesito una declaración categórica para ello. No quiero que me etiqueten como gay. Quiero que me etiqueten como un humano que ama a los humanos. Estoy cansada de que me etiqueten”.



Raven-Symoné está casada con Miranda Maday, con quien se dio el “sí, acepto” el 16 de junio de 2020 en una ceremonia íntima. Durante una charla con ‘Vogue’ el 23 de julio de 2020 contaron algunos detalles sobre su boda.

“Fue perfecto. Una de las cosas más geniales fue que estábamos haciendo esto en el último minuto”, contó Miranda.