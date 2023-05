¿"El gran experimento" de 'Queen Charlotte' pasó en la vida real? De esto se trata

Recordando que la serie es solo una ficción que no pretende ser apegada a la historia real, y solamente buscar tomar algunas referencias, se puede afirmar que "el gran experimento" no ocurrió en la vida real, pues en el siglo XVIII, a pesar de que había aproximadamente 20 habitantes afrodescendientes en el Reino Unido, estos no tenían ningún privilegio de clase ni fueron considerados como miembros de la alta sociedad.