¿Recuerdas a Meg Ryan? La estrella de los 90 dejó Hollywood por 2 razones (ya está de vuelta)

Fue especialmente su trabajo en películas románticas (como ‘When Harry Met Sally’) que Meg Ryan se ganó el apodo de ‘El corazón de América’.

Y es que, entre las décadas de los 80 y 90, protagonizó al menos una decena de películas de este género, muchas de las cuales se volvieron clásicos, como ‘Sleepless in Seattle’, ‘City of Angels’ o ‘When a Man Loves a Women’.

Sin embargo, a principios de los 2000, su carrera comenzó a ir en declive y pasó de ser una de las favoritas de Hollywood al olvido. Te contamos por qué desapareció del reflejo público y qué ha sido de ella.





El triángulo amoroso de Meg Ryan, Dennis Quaid y Russell Crowe afectó la carrera de la actriz

Más allá de las cámaras, la actriz de ‘Top Gun’ (película disponible en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX), destacaba por mantener lo que parecía ser un matrimonio sólido con Dennis Quaid.

Se dieron el “sí, acepto” en 1991 y un año después se convirtieron en padres de un varón llamado Jack.

Sin embargo, en el 2000, ella trabajó junto a Russell Crowe en la película ‘Proof of Life’. Su buena química dentro y fuera de pantallas dio pie a un sinfín de rumores de un posible romance entre los dos, que marcó el punto final del matrimonio de Meg Ryan y Dennis Quaid.

No obstante, en años posteriores, ambos ex esposos han declarado que sus problemas habían empezado previamente y por cuestiones que no involucraron a ningún tercero en discordia.

Meg Ryan dejó Hollywood tras la película ‘In the Cut’

Si bien el escándalo de su vida personal afectó fuertemente a la actriz, su carrera terminó tras protagonizar ‘In the Cut’.

La cinta del 2003 mostró su lado más atrevido, pues pasó de las comedias románticas a un thriller erótico.

Ni la audiencia ni la crítica estaba preparada para verla en ese tipo de roles. En febrero del 2019 reflexionó en entrevista con The New York Times:

“Desde entonces, los publicistas me han dicho: ‘debiste haber preparado a tu público para que supieran que ibas a hacer algo diferente’. (...) Nunca me había presentado así; era tan diferente de mi arquetipo asignado”.



A la mala recepción que tuvo dicha cinta se sumó el escándalo de su vida privada y la actriz prefirió alejarse de la fama.

En la citada conversación, Meg Ryan también comentó que no se sentía cómoda con la vida que llevaba como superestrella:

“No sentía supiera lo suficiente sobre mí o sobre el mundo para reflejarlo como actriz. Me sentía aislada (...) ¿Alguna vez te has subido a un carro, quizá uno muy caro, y el interior es adorable, no te puedes quejar, pero no puedes escuchar nada del exterior porque hay tanto metal? Hay muchas cosas entre tú y todo lo demás”.



Así, aseguró, “me cansé de ellos (Hollywood) al mismo tiempo que ellos de mí”.

Así luce actualmente Meg Ryan, a sus 60 años de edad

Desde entonces, ha estado enfocada en su vida personal y familiar. Además de tener un hijo con su ex esposo, en el 2005 adoptó a una pequeña originaria de China.

En el 2015, además, regresó a Hollywood, pero con un rol detrás de cámaras: fue la directora de ‘Ithaca’.

En mayo del 2022, Meg Ryan anunció que dirigirá la película ‘What Happens Later’, en la que también actuará con David Duchovny.