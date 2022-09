Maquillista mexicano ganó un Emmy: conoce a Víctor del Castillo y su trayectoria en Hollywood

La estatuilla del 2022 es tan solo la coronación de más de 10 años de trabajo del mexicano. En su trayectoria se cuentan series como ‘Teen Wolf’, ‘Glee’, ‘Girl Boss’, ‘Twin Peaks’ y ‘Dancing With The Stars’, mientras que en el cine ha participado en la saga de ‘The Hunger Games’, las cintas ‘The Most Hated Woman in America’, ‘The Greatest Showman’, ‘Being The Ricardos’ y, más recientemente, ‘Bardo’.