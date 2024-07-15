¿Qué fue del elenco de la película mexicana ‘Por la libre? Así se ven a 24 años de su estreno

Video Así han cambiado los protagonistas de 'Por la libre' a 24 años de la película: están guapísimos

La película mexicana 'Por la libre', que se estrenó en el año 2000, fue dirigida por Juan Carlos de Llaca. Cuenta con un elenco de talentosos actores que han dejado huella no solo en el cine, sino también en la televisión mexicana.

El filme narra la historia de dos primos que se ven obligados a estrechar lazos tras la muerte de su abuelo. Luego de su fallecimiento y al ver que sus padres solo pelean por la herencia que dejó, Rocco (Osvaldo Benavides) y Rodrigo (Rodrigo Cachero) escapan rumbo a Acapulco para cumplir la voluntad de don Rodrigo: esparcir sus cenizas en la costa del puerto guerrerense.

En su travesía, descubrirán por accidente que su abuelo tenía secretos y, con la ayuda de una joven llamada María (Ana de la Reguera), sabrán qué era lo que escondía el difunto patriarca.

Tras dos décadas de su estreno, algunos integrantes de su elenco principal siguen vigentes con exitosas carreras, mientras que algunos, lamentablemente, han perdido la vida. Descubre cómo ha cambiado el reparto de la cinta:

Osvaldo Benavides como Rocco en 'Por la libre'

Osvaldo Benavides se ha consolidado como uno de los actores más versátiles de su generación. Conocido inicialmente por su papel de Nandito en la telenovela María la del Barrio, junto a Thalía, Benavides ha sabido abrirse paso tanto en el cine como en la televisión y el teatro.

Después de Por la libre, participó en famosas películas como Nicotina (2003) y Arráncame la vida (2008).

En 2014, estelarizó la comedia romántica Cásese quien pueda. Recientemente, ha destacado por participaciones en series como The Good Doctor (2021), Acapulco (2022) y, en 2024, se estrenó como director con su ópera prima Noche de bodas, que además protagonizó al lado de Ludwika Paleta.

Osvaldo Benavides.

Rodrigo Cachero personifica a Rodrigo en 'Por la libre'

Rodrigo Cachero es un actor mexicano que comenzó su carrera en telenovelas mexicanas como Perla (1998) y Cuando seas mía (2001).

Además de su trabajo en televisión, ha participado en películas como El secreto oculto (2003) y 180º (2010), así como en exitosas series de Netflix como Control Z.

Actualmente, está más enfocado en su faceta como director de producciones de telenovelas. Su más reciente participación en este rol fue en la telenovela Eternamente amándonos, protagonizada por Marcus Ornellas y Alejandra Gil.

Rodrigo Cachero

Ana de la Reguera es María en 'Por la libre'

Ana de la Reguera ha tenido una carrera impresionante tanto en México como en Estados Unidos. Tras su debut en la telenovela Azul en 1996, Ana estudió actuación en el Lee Strasberg Theatre and Film Institute en Los Ángeles.

Su salto a Hollywood llegó con la comedia Nacho Libre (2005). Desde entonces, ha participado en series como Eastbound & Down, Jane the Virgin, Goliath y Narcos.

En México, se le recuerda por su actuación en Ladies’ Night y Así del precipicio. Su papel en Por la libre es uno de los más recordados en su carrera cinematográfica.

Ana de la Reguera

Otto Sirgo como el Sr. Rodrigo en 'Por la libre

'

Otto Sirgo, nacido en La Habana, Cuba, es un veterano actor que se ha desempeñado principalmente en telenovelas y teatro desde finales de los años 60.

Con una carrera que abarcó más de cinco décadas, Sirgo actuó en más de 50 telenovelas mexicanas, entre las que destacan Rosa salvaje, Alma rebelde y Amar sin límites.

También participó en programas cómicos y obras de teatro, consolidándose como uno de los actores más respetados en el medio artístico mexicano.

Otto Sirgo.

Pilar Ixquic Mata da vida a Pureza en 'Por la libre'

Pilar Ixquic Mata es una actriz que ha destacado por su trabajo en teatro y cine. En este ámbito ha sido reconocida por sus interpretaciones en obras como Venta de Garage y Elsa Schneider.

En el cine, ha participado en En el Aire y Arráncame la Vida. Su talento y dedicación le han valido nominaciones y premios en el circuito teatral mexicano.

Su participación más reciente fue en la serie de ViX, Un buen divorcio.

Pilar Ixquic Mata.

Héctor Ortega interpretó a Felipe en 'Por la libre'

Héctor Ortega fue un actor, director y guionista con una carrera prolífica en teatro y cine. Fue una figura influyente en el panorama cultural mexicano.

Se formó en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM y estudió con Alejandro Jodorowsky. Participó en veinticinco películas y cincuenta obras teatrales.

Pero fueron las telenovelas las que le dieron mayor proyección, entre las más destacadas están Amigos x siempre y Aventuras en el tiempo. En junio de 2020, murió a causa de un infarto.