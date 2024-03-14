10 películas de terror que han ganado un Premio Oscar: convencieron a la crítica y la audiencia

Los Premios Oscar no sólo han galardonado películas serias, históricas o de culto, si bien no están incluídos los superhéroes, algunos monstruos y películas de terror sí han sido alguna estatuilla de la Academia y a continuación te los enlistamos.

Sólo seis de las siguientes han sido nominadas como Mejor película y sólo una ha ganado esta codiciada estatuilla contra todos los géneros existentes.

1. 'El Exorcista' (1973)

Esta icónica película de terror fue nominada por los Premios Oscar en 10 categorías: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz, Mejor Actor y Actriz de Reparto, Mejor Fotografía, Mejor Dirección Artística, Mejor Montaje, Mejor Sonido.

Finalmente, se llevó la estatuilla por Mejor Guión Adaptado, ya que William Peter Blatty, autor de la novela original fue el mismo que adaptó el guión cinematográfico.

Esta fue la primera vez que un filme de terror se encontró nominado a los premios de la Academia y también históricamente ha sido la película de este género con mayor número de nominaciones.

En 1973, 'El Exorcista' Linda Blair interpretó a una niña de doce años que era poseída por un demonio que ponía en peligro su alma, y la película en su momento fue la cinta de terror más taquillera del mundo. Imagen Warner Bros.

2. 'La Profecía' (1976)

Esta emblemática película se llevó el Oscar por el tema musical 'Ave Satani' como Mejor Canción Original, aunque también estuvo nominada a Mejor Banda Sonora.

Tras esta cinta se hicieron dos secuelas, un remake en 2006 y una precuela que se estrena este 2024.

3. 'Alien' (1979)

La primera película de la saga, que hasta este 2024 continúa produciéndose, ganó el Oscar a Mejores efectos visuales y también estuvo nominada en la categoría de Mejor Dirección de Arte.

4. 'Drácula' (1992)

Siendo también una película de culto, ganó tres de sus cuatro nominaciones al Oscar: Mejor Vestuario, Mejor Maquillaje y Mejor edición de sonido.

Gary Oldman como Drácula. Imagen The Grosby Group

5. 'El silencio de los inocentes' (1991)

Si bien no obtuvo más nominaciones que 'El Exorcista', sí ganó cinco de los siete premios a los que estaba nominada: Mejor Película, Mejor Dirección (Jonathan Demme), Mejor Actor (Anthony Hopkins), Mejor Actriz (Jodie Foster) y Mejor Guión (Ted Tally).

'The Silence Of The Lambs' Imagen The Grosby Group

6. 'Misery' (1990)

Basada en la novela de Stephen King, esta cinta fue galardonada por el increíble trabajo de su protagonista Kathy Bathes, quien se llevó el Oscar como Mejor Actriz.

La actriz dio vida a la fanática de un escritor, quien lo rescata y hará cosas impensables para mantenerlo a su lado para siempre.

7. '¡Huye!' (2017)

El filme que toca el tema de la supremacía blanca y el racismo, se llevó el Oscar como Mejor Guión original y fue nominada también a Mejor Actor (Daniel Kaluuya), Mejor Director (Jordan Peele) y Mejor Película.

8. 'Godzilla minus one' (2023)

Este 2024 es la primera vez que una película de Godzilla se encuentra nominada y la primera vez que Japón se lleva el premio Oscar por Mejores efectos visuales.

Imagen Shutterstock.com

9. Tiburón (1975)

La cinta de Steven Spielberg fue nominada en cuatro categorías: Mejor Película, Mejor Montaje, Mejor Sonido y Mejor Banda Sonora. Y, aunque no fue reconocida como la Mejor Película, sí se llevó los otros tres Oscars.

10. El Cisne negro (2010)

Si bien esta película no tiene monstruos ni es considerada de horror como tal, sí maneja terror psicológico y es justo Natalie Portman quien ganó el Oscar como Mejor Actriz por llevar toda esta carga en la cinta.

Otras nominaciones que recibió la cinta fueron como Mejor Película, Mejor Cinematografía, Mejor Edición, Mejor Director (Darren Aronofsky).

Otras películas de terror que han sido nominadas, aunque no se llevaron ningún premio a casa

Cabe mencionar también la película de 'El sexto sentido', que si bien no se llevó ningún Oscar, estuvo nominada en 1999 en seis categorías: Mejor Película, Mejor Montaje, Mejor Actor de Reparto (Haley Joel Osment), Mejor Actriz de Reparto (Toni Collette), Mejor Director y Mejor Guión Adaptado (M. Night Shyamalan).