Películas en las que los actores realmente tuvieron intimidad: no fingieron sus escenas candentes

El cine tiene un sinfín de trucos bajo la manga para simular escenas íntimas entre dos personajes. Sin embargo, en algunas ocasiones, los directores o actores buscan tomas lo más realistas posibles, por lo que se olvidan de esos secretos y van directamente a la fuente. Ese fue el caso en las siguientes películas que, aunque no son para adultos, sí presentaron momentos sexuales reales.

Películas en las que los actores no fingieron sus escenas íntimas (fueron reales)

‘Sin límites’ (2008)

‘Little Ashes’ en inglés, cuenta la historia de la amistad de los artistas Salvador Dalí, Luis Buñuel y Federico García Lorca.

Robert Pattinson fue el encargado de darle vida al pintor. En una escena, debía mostrar que se masturbaba, pero, según dijo en una entrevista de 2013, no lograba la representación deseada frente a la cámara.

En ese momento, decidió “dejar de actuar” y le dio paso a un momento real de masturbación. “Mi cara de orgasmo está grabada para la eternidad”, dijo en su momento.

Robert Pattinson como Salvador Dalí en ‘Little Ashes’. Imagen Met Film

‘Ninfomanía’ (2013)

La controvertida película de Lars von Trier tiene un marcado tono erótico, por lo que abundan las escenas íntimas.

Los actores de la cinta sí tuvieron sexo real, si bien se lograron gracias a la magia del cine: Shia LaBeouf, Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård y Uma Thurman fingieron las relaciones, mientras que sus dobles de actores sí tuvieron intimidad. En postproducción, sobrepusieron los rostros sobre los cuerpos.

‘Anticristo’ (2009)

Años antes de ‘Ninfomanía’, el director Lars von Trier ya había dado de qué hablar con esta película, en la que empleó el mismo método para las escenas íntimas: los actores principales las fingieron, los dobles de cuerpo las realizaron de verdad y el equipo de postproducción se encargó de empalmar unos con otros.

Imagen Zentropa

‘Calígula’ (1979)

A finales de los 80, Bob Guccone, el fundador de la revista para adultos ‘Penthouse’ produjo esta cinta. Originalmente, presentó la idea de la película como la historia del emperador romano Calígula y la rodó con actores de renombre como Peter O'Toole, Malcolm McDowell o Helen Mirren.

Sin embargo, una vez que las cámaras dejaron de filmar al elenco principal, trajo a un montón de actores de películas para adultos para hacer las escenas más candentes, que, en la edición, añadió en varias partes del largometraje.

La película fue una de las más controvertidas y criticadas de su época.

‘Love’ (2015)

La película francesa dirigida por Gaspar Noé se centra en una pareja que, para darle sazón a su relación, invita a una tercera persona a sus encuentros.

En una entrevista con ‘Esquire’, el director confesó que “la mayoría de las escenas son reales, pero algunas son simuladas”, sin embargo, no quiso detallar cuáles fueron las verdaderas y cuáles las actuadas.

Imagen Wild Bunch

‘The Brown Bunny’ (2003)

El título no es muy conocido, pues se trata de una película experimental y que, debido a las malas críticas que recibió, ha sido olvidada.

Si bien, una de sus escenas más famosas (y controversiales) es en la que el personaje de Chloë Sevigny le da sexo oral al de Vincent Gallo. Ese momento fue completamente real.

Un dato curioso es que ambos actores habían sido pareja previamente.

‘Pink Flamingos’ (1972)

La película de John Waters se ha ganado fama por controversial. Basta con decir que la trama es la pelea de dos familias por el título de ‘los más sucios del mundo’.

En cierta escena, la drag queen Divine le hace sexo oral al actor que interpreta a su su hijo. Ese momento no fue actuado.

'Pink flamingos' Imagen Dreamland



¿Has visto alguna de estas películas?