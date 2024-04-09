Así lucen ahora los actores de 'Romeo + Julieta': la película se estrenó hace casi 30 años
A 28 años del estreno de esta icónica película de Leonardo DiCaprio y Claire Danes, te mostramos cómo han cambiado los actores, aunque algunos ya fallecieron
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
En 1996, se estrenó la película 'Romeo + Julieta', dirigida por el australiano Baz Luhrmann y basada en la clásica obra de William Shakespeare.
La cinta contaba la historia de Romeo Montesco y Julieta Capuleto, dos jóvenes enamorados en la cosmopolita ciudad de Verona Beach. Sin embargo, esta versión modernizada situaba la trama en la época contemporánea, reemplazando espadas por pistolas y caballos por autos deportivos.
A 28 años del estreno de esta icónica película que se convirtió en la más popular sobre esta historia, te mostramos cómo luce hoy el elenco.
Leonardo DiCaprio (Romeo Montesco)
El actor, en el momento del rodaje de la película tenía 22 años de edad y este filme le abrió las puertas para otros éxitos, además de posicionarlo como uno de los galanes más cotizados de Hollywood.
Un año después realizó 'Titanic' (1997) y ha continuado su carrera con papeles destacados en filmes como 'El Renacido' (2015), por el que obtuvo el Premio Oscar como Mejor Actor, 'Érase una vez en Hollywood' (2019) y 'Los asesinos de la Luna' (2023).
A sus 50 años, sigue siendo una figura influyente en Hollywood.
Claire Danes (Julieta Capuleto)
Claire Danes, quien interpretó a la apasionada Julieta, a la edad de 17 años, ha mantenido una carrera sólida en la televisión. Su papel principal en la serie 'Homeland' le valió elogios y premios. A los 44 años, sigue siendo una actriz talentosa y versátil.
Dash Mihok (Benvolio)
Dash Mihok, quien dio vida al primo de Romeo a sus 22 años de edad, ha trabajado en diversas producciones cinematográficas y televisivas. Su presencia en series como 'Ray Donovan' lo ha mantenido activo en la industria a sus ahora 49 años.
John Leguizamo (Teobaldo)
John Leguizamo, conocido por su versatilidad como actor y comediante, ha seguido participando en proyectos variados, ahora como director. Ha trabajado en películas como 'Moulin Rouge' (2001) y 'John Wick' (2014).
Además se destaca su trabajo como activista en los últimos años.
Harold Perrineau (Mercutio)
Harold Perrineau, quien interpretó al carismático Mercutio, ha continuado su carrera en cine y televisión. Su participación en la serie 'Lost' lo hizo aún más reconocible.
Paul Sorvino (Fulgencio Capuleto)
El patriarca de los Capuleto siguió vigente, actuando en cine y televisión hasta su fallecimiento, el 25 de julio de 2022, a los 83 años de edad.
Brian Dennehy (Ted Montesco)
Brian Dennehy, quien encarnó al padre de Romeo, falleció en 2020, a los 82 años de edad. Su extensa filmografía incluye películas como 'Rambo' (1982) y 'Cocoon' (1985).
Diane Venora (Lady Capuleto)
La intérprete de la madre de Julieta ha continuado trabajando en cine y teatro. Su versatilidad la ha llevado a interpretar diversos roles a lo largo de su carrera.
Paul Rudd (Dave Paris)
Antes de convertirse en Ant-Man, Paul Rudd interpretó al pretendiente de Julieta, a los 27 años de edad, y ha tenido una carrera exitosa en comedias y películas de superhéroes. Su papel como Ant-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel lo ha catapultado a la fama y sigue vigente aún hoy a sus 55 años.
Jesse Bradford (Baltasar)
Jesse Bradford, quien encarnó al amigo de Romeo, ha seguido trabajando en cine y televisión. Su filmografía incluye películas como 'Swimfan' (2002) y 'Flags of Our Fathers' (2006).
Jamie Kennedy (Sampson)
Jamie Kennedy, quien interpretó a uno de los secuaces de los Montesco con el cabello color rosa, ha continuado su carrera como actor y comediante. Es conocido por su papel en la saga 'Scream'.
Vondie Curtis-Hall (Capitán Prince)
Vondie Curtis-Hall, como el líder de la ley en Verona Beach, ha seguido trabajando en cine y televisión. Su versatilidad lo ha llevado a explorar diferentes géneros.
Pete Postlethwaite (Fray Lorenzo)
El actor que dio vida al sacerdote que casó a Romeo y Julieta continuó con su carrera artística hasta su fallecimiento, 15 años después, a la edad de 65.