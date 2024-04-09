Así lucen ahora los actores de 'Romeo + Julieta': la película se estrenó hace casi 30 años

Video Leonardo Dicaprio odiaba a su coprotagonista de 'Romeo y Julieta' y otros secretos de la película

En 1996, se estrenó la película 'Romeo + Julieta', dirigida por el australiano Baz Luhrmann y basada en la clásica obra de William Shakespeare.

La cinta contaba la historia de Romeo Montesco y Julieta Capuleto, dos jóvenes enamorados en la cosmopolita ciudad de Verona Beach. Sin embargo, esta versión modernizada situaba la trama en la época contemporánea, reemplazando espadas por pistolas y caballos por autos deportivos.

PUBLICIDAD

A 28 años del estreno de esta icónica película que se convirtió en la más popular sobre esta historia, te mostramos cómo luce hoy el elenco.

Leonardo DiCaprio (Romeo Montesco)

El actor, en el momento del rodaje de la película tenía 22 años de edad y este filme le abrió las puertas para otros éxitos, además de posicionarlo como uno de los galanes más cotizados de Hollywood.

Un año después realizó 'Titanic' (1997) y ha continuado su carrera con papeles destacados en filmes como 'El Renacido' (2015), por el que obtuvo el Premio Oscar como Mejor Actor, 'Érase una vez en Hollywood' (2019) y 'Los asesinos de la Luna' (2023).

A sus 50 años, sigue siendo una figura influyente en Hollywood.

Leonardo Di Caprio, antes y después de 'Romeo y Julieta' Imagen Star+ / Getty Images

Claire Danes (Julieta Capuleto)

Claire Danes, quien interpretó a la apasionada Julieta, a la edad de 17 años, ha mantenido una carrera sólida en la televisión. Su papel principal en la serie 'Homeland' le valió elogios y premios. A los 44 años, sigue siendo una actriz talentosa y versátil.

Claire Danes, antes y después de 'Romeo + Julieta' Imagen Star+ / Getty Images

Dash Mihok (Benvolio)

Dash Mihok, quien dio vida al primo de Romeo a sus 22 años de edad, ha trabajado en diversas producciones cinematográficas y televisivas. Su presencia en series como 'Ray Donovan' lo ha mantenido activo en la industria a sus ahora 49 años.

Dash Mihok, antes y después de 'Romeo + Julieta' Imagen Star+ / Getty Images

John Leguizamo (Teobaldo)

John Leguizamo, conocido por su versatilidad como actor y comediante, ha seguido participando en proyectos variados, ahora como director. Ha trabajado en películas como 'Moulin Rouge' (2001) y 'John Wick' (2014).

PUBLICIDAD

Además se destaca su trabajo como activista en los últimos años.

John Leguizamo, antes y después de 'Romeo + Julieta' Imagen Star+ / Getty Images

Harold Perrineau (Mercutio)

Harold Perrineau, quien interpretó al carismático Mercutio, ha continuado su carrera en cine y televisión. Su participación en la serie 'Lost' lo hizo aún más reconocible.

Harold Perrineau, antes y después de 'Romeo + Julieta' Imagen Star + / Getty Images

Paul Sorvino (Fulgencio Capuleto)

El patriarca de los Capuleto siguió vigente, actuando en cine y televisión hasta su fallecimiento, el 25 de julio de 2022, a los 83 años de edad.

NEW YORK, NY - DECEMBER 04: Actor Paul Sorvino attends after party following the New York premiere of "Mary Queen Of Scots" at Paris Theater on December 4, 2018 in New York City. (Photo by Michael Loccisano/Getty Images) Imagen Michael Loccisano/Getty Images

Brian Dennehy (Ted Montesco)

Brian Dennehy, quien encarnó al padre de Romeo, falleció en 2020, a los 82 años de edad. Su extensa filmografía incluye películas como 'Rambo' (1982) y 'Cocoon' (1985).

NEW YORK, NY - NOVEMBER 20: Actor Brian Dennehy attends a read through of 'A Homecoming' at Simple Studio on November 20, 2014 in New York City. (Photo by Noam Galai/Getty Images) Imagen Noam Galai/Getty Images

Diane Venora (Lady Capuleto)

La intérprete de la madre de Julieta ha continuado trabajando en cine y teatro. Su versatilidad la ha llevado a interpretar diversos roles a lo largo de su carrera.

Diane Venora, antes y después de 'Romeo + Julieta' Imagen Star + / Getty Images

Paul Rudd (Dave Paris)

Antes de convertirse en Ant-Man, Paul Rudd interpretó al pretendiente de Julieta, a los 27 años de edad, y ha tenido una carrera exitosa en comedias y películas de superhéroes. Su papel como Ant-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel lo ha catapultado a la fama y sigue vigente aún hoy a sus 55 años.

Paul Rudd, antes y después de 'Romeo + Julieta' Imagen Star + / Getty Images

Jesse Bradford (Baltasar)

Jesse Bradford, quien encarnó al amigo de Romeo, ha seguido trabajando en cine y televisión. Su filmografía incluye películas como 'Swimfan' (2002) y 'Flags of Our Fathers' (2006).

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - MAY 18: Jesse Bradford attends the 5th Annual Vanderpump Dog Foundation Gala at The Maybourne Beverly Hills on May 18, 2023 in Beverly Hills, California. (Photo by JC Olivera/Getty Images) Imagen JC Olivera/Getty Images

Jamie Kennedy (Sampson)

Jamie Kennedy, quien interpretó a uno de los secuaces de los Montesco con el cabello color rosa, ha continuado su carrera como actor y comediante. Es conocido por su papel en la saga 'Scream'.

Jamie Kennedy Imagen Instagram

Vondie Curtis-Hall (Capitán Prince)

Vondie Curtis-Hall, como el líder de la ley en Verona Beach, ha seguido trabajando en cine y televisión. Su versatilidad lo ha llevado a explorar diferentes géneros.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - DECEMBER 08: Vondie Curtis-Hall attends Netflix's The Recruit Los Angeles Premiere at The Grove AMC on December 08, 2022 in Los Angeles, California. (Photo by Jesse Grant/Getty Images for Netflix) Imagen Jesse Grant/Getty Images for Netflix

Pete Postlethwaite (Fray Lorenzo)

El actor que dio vida al sacerdote que casó a Romeo y Julieta continuó con su carrera artística hasta su fallecimiento, 15 años después, a la edad de 65.