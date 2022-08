Paola, hija de Adal Ramones, debuta en una película: conoce cuál es su papel

La plataforma de streaming premium ViX+ tiene muchos estrenos de series y películas y en es en una de sus producciones que Paola Ramones, la hija de Adal Ramones, hace su debut en el cine.

La hija del exconductor de ‘Otro Rollo’ estudia dirección de cine en Los Ángeles y en una publicación de Instagram de Adal Ramones, compartió que grabó cortometraje como parte de un examen escolar.

De esta forma, la joven de 21 años toma sus primeros pasos de forma profesional en la industria del entretenimiento y su debut como actriz de voz se da en 'Las leyendas: el origen', una película de Ánima Estudios y exclusiva de ViX+.

'Las leyendas: el origen', la película debut de Paola, la hija de Adal Ramones



Tras el lanzamiento de ‘La leyenda del Charro Negro’, este nuevo filme de la saga ‘Leyendas’ es realizada bajo la dirección de Roberto Arnaiz y llega como una precuela de la historia general.

La historia de 'Las leyendas: el origen' trata sobre Finado y Moribunda, dos calaveritas de azúcar del Pueblo Calaca y su aventura para mantener a salvo a un bebé humano que cruzó el portal entre los Reinos de los Vivos y los Muertos.

El bebé humano representa un riesgo para los planes malévolos de Moira, una poderosa hechicera que buscará deshacerse del pequeño y arrebatarle la energía del Espejo Eterno para utilizar el portal entre reinos.





El personaje que interpreta Paola Ramones en 'Las leyendas: el origen'



Paola en la película le prestará su voz a Moribunda, la divertida y parlanchina calaverita de azúcar que es una de las heroínas de la historia y que desde la primera cinta de la saga de ‘Leyendas’ ha aparecido.

En una entrevista para la revista ‘TVyNovelas’, la actriz habló sobre la película y cómo fue ponerle por primera vez en la franquicia una voz a Moribunda y que tuviera su sello personal.

“Yo vi las películas, la primera salió en 2007, yo tenía 6 años y Moribunda no tenía voz; yo siempre me la imaginaba, y es chistoso que después esa voz se la pude dar yo. Cuando me dieron este reto dije: ‘Claro que le entro’ Tuve nervios, no sabía si le iba a gustar a la gente, si estaba esperando otra voz y le voy a dar lo que no quiere (…), pero pensé: ‘Mientras sea auténtica y le dé una personalidad a Moribunda, el público lo va a sentir de esa manera’”.



También en la película se puede escuchar a Paola cantar, pues su padre en un video de Instagram el 11 de agosto de 2022 compartió un detrás de cámaras del filme donde la nueva actriz de doblaje canta una pieza de Moribunda.



Además del debut de la joven Paola Ramones, la película 'Las leyendas: el origen' cuenta en su elenco con el talento vocal de Bruno Bichir, Eduardo España, Alex Casas, Emiliano Ugarte y Daniela Ibáñez.

'Las leyendas: el origen' está disponible de forma exclusiva en ViX+ y es la sexta película de la saga después de ‘La leyenda de la Nahuala’, ‘La leyenda de la llorona’, ‘La leyenda de las momias de Guanajuato’, ‘La leyenda del Chupacabras’ y ‘La leyenda del Charro Negro’.