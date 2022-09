'The Jeffrey Dahmer Story': familiares de una de las víctimas criticaron la serie de Netflix

Protagonizada por el actor Evan Peters y creada por Ryan Murphy, ‘Monster: The Jeffrey Dahmer Story’ está basada en la historia real de un asesino en serie ue conmocionó a la población de Milwaukee, Wisconsin, durante la década de los 70.





Evan Peters también actuó en la película ‘Never Back Down’ que puedes ver en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX.

Tras el estreno de la serie de Netflix, la cual abordó los crímenes de Dahmer a lo largo de 10 episodios, los familiares de Errol Lindsay, una de las 17 víctimas del asesino, expresaron su descontento con los acontecimientos mostrados en el drama.



Familiares de víctima de Jeffrey Dahmer criticaron la serie de Netflix 'Monster: The Jeffrey Dahmer Story'

Errol Lindsay, de 19 años de edad, fue uno de los jóvenes que Jeffrey Dahmer asesinó tras estrangularlo en su departamento. Los hombres se conocieron en un centro comercial de Milwaukee, según reportó el medio ‘Daily Mail’ el 26 de septiembre de 2022.

Luego de ser detenido en 1991, Jeffrey enfrentó un juicio en la corte (en 1992) donde escuchó la declaración de Rita Isbell, hermana de Errol; este momento fue recreado por la serie ‘Monster: The Jeffrey Dahmer Story’.



Al respecto, en mensaje publicado a través de su cuenta de Twitter el 22 de septiembre de 2022, Eric Thulhu, su nombre en la red social, primo de Rita, reveló cuál es la opinión de la familia Isbell acerca de la producción.

“No le digo a nadie qué ver. Sé que los medios de comunicación sobre crímenes reales son enormes, pero si realmente tienes curiosidad acerca de las víctimas, mi familia (los Isbell) están enojados con este programa. Es volver a traumatizar una y otra vez, ¿y para qué? ¿Cuántas películas / espectáculos / documentales necesitamos?”, escribió.



Asimismo, Eric señaló que sus familiares se enteraron de la miniserie de Netflix el día del estreno, de la misma forma que los demás espectadores; esto debido a que el caso se encuentra en el registro público y los datos están disponibles para quien los consulte.

“(...) Cuando dicen que están haciendo esto “con respeto a las víctimas” u “honrando la dignidad de las familias”, nadie los contacta. Mis primos se despiertan cada pocos meses en este momento con un montón de llamadas y mensajes y saben que hay otro programa de Dahmer. Es cruel”, puntualizó.

Rita Isabell, hermana de una víctima de Dahmer, aseguró que no vio la serie de Netflix ‘Monster: The Jeffrey Dahmer Story’

En una charla para ‘Insider’, publicada a manera de ensayo el 25 de septiembre de 2022, la hermana de Errol Lindsay, Rita Isabell, recordó cómo fue subir al estrado para declarar en contra del también conocido como ‘Monstruo de Milwaukee’.

“No había escrito nada (para leer en el juicio). Si lo hubiera hecho, lo habría roto de todos modos. No se habría leído. Esa fue la primera vez que estuve frente a él. Lo que sea que pensé que iba a decir, eso no sucedió. Todo salió en el momento. Mis planes eran subir allí y decir cómo se sintió mi madre y qué le hizo a ella y todas estas otras cosas. Pero no, cuando me puse frente a su cara fue un juego de pelota completamente nuevo. Reconocí el mal. Estaba cara a cara con el mal puro”, destacó el sitio.



Además, Isabell señaló que no vio la producción completa, sólo observó la escena del tribunal (protagonizada por la artista DaShawn Barnes), la cual la molestó.

“El episodio conmigo fue la única parte que vi. No vi todo el programa. No necesito verlo. Lo viví. Sé exactamente lo que pasó”, recalcó.



Por otro lado, Rita afirmó que, antes de crear el drama, no la contactaron para consultar su opinión y narró que “es triste que sólo estén ganando dinero (Netflix) con esta tragedia”.

“Incluso podría entenderlo si le dieran parte del dinero a los hijos de las víctimas. No necesariamente a sus familias. Quiero decir, soy vieja. Estoy muy, muy cómoda. Pero las víctimas tienen hijos y nietos. Si el programa los beneficiara de alguna manera, no se sentiría tan duro y descuidado”, comentó.