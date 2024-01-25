Te presentamos el sensual tráiler de El Juego de las Llaves 3 que ViX Premium estrenará en febrero

ViX Premium prepara el terreno para el estreno de El Juego de Las Llaves 3 el próximo 14 de febrero en Estados Unidos y Puerto Rico, y lo hace presentando el tráiler oficial donde el público podrá darse una idea de la ardiente trama que se prepara para esta temporada.

¿De que va la tercera temporada de El Juego de las Llaves disponible en ViX Premium?

Como se recordará, la trama de El Juego de las Llaves temporadas 1 y 2 que puedes ver en ViX Premium , nos presenta a un grupo de parejas de amigos que se sumergen a una dinámica de intercambio de parejas entre ellos y que tiene que afrontar las consecuencias de sus decisiones.

Cansados de la monotonía de sus matrimonios o simplemente dispuestos a vivir nuevas experiencias, estos amigos tendrán un cambio rotundo en sus vidas, algunos matrimonios se disolverán y se formarán nuevas parejas.

En el tráiler de la tercera temporada podemos ver cómo, a unos meses de la boda de Bárbara (Fabiola Campomanes) y Leo (Hugo Catalán), el grupo de amigos ha cambiado, pues algunos se han alejado, pero siguen viviendo las consecuencias de sus actos, además, se preparan nuevas situaciones y enredos.

¿Quiénes son los nuevos personajes y actores de El Juego de las Llaves 3?



Nuevos integrantes llegarán a este grupo y darán un giro a sus vidas. Algunos actores de las temporadas anteriores continúan en la aventura como ‘las llaves experimentadas’, como es el caso de Fabiola Campomanes, Hugo Catalán, Humberto Bustos, Horacio Pancheri y Helena Haro.

Las ‘nuevas llaves’ de la tercera temporada son: Gaby Espino, Alejandro de la Madrid, Cassandra Sánchez-Navarro, Mauricio Garza y Luis Vegas.

No te pierdas el estreno de El Juego de las Llaves 3 por ViX Premium a partir del 14 de febrero.