Las mejores miniseries de Netflix que quisiéramos tuvieran una segunda temporada

"Si algo aprendí en esta industria es nunca decir nunca. Adoro al personaje y sin dudas volvería si me lo pidieran pero creo que dejamos a Beth en un buen lugar. Estoy segura que el resto de su vida será una aventura, pero ella va camino a encontrar cierta paz, una forma de ser feliz con ella misma. Creo que termina de una buena manera".

When They See Us