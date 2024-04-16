Michael Douglas luce idéntico a Benjamin Franklin en nueva serie biográfica: la crítica lo aclama

Video Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas se separaron para salvar su matrimonio: su peculiar historia de amor

El icónico actor Michael Douglas se sumerge en el papel del padre fundador de los Estados Unidos, Benjamin Franklin, en la próxima miniserie de Apple TV+ titulada 'Franklin'.

La serie, que se estrenó globalmente el 12 de abril de 2024, promete llevar a los espectadores a un viaje fascinante a través de la vida y los logros de este influyente estadista.

Franklin Imagen Apple TV

¿De qué trata la mini serie 'Franklin'?

Basada en el libro ganador del Premio Pulitzer de Stacy Schiff, titulado 'A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America', 'Franklin' explora la historia de la apuesta más audaz de la carrera de Benjamin Franklin.

En diciembre de 1776, Franklin, famoso por sus experimentos eléctricos, se enfrenta a una prueba crucial. El destino de la independencia estadounidense pende de un hilo y él se embarca en una misión secreta a Francia.

A pesar de no tener formación diplomática y con 70 años, Franklin logra convencer a una monarquía absoluta para respaldar el experimento democrático de Estados Unidos. Su fama, carisma e ingenio le permiten superar a espías británicos, informantes franceses y colegas hostiles. El resultado: la alianza franco-estadounidense de 1778 y el tratado de paz con Inglaterra en 1783. Esta misión de ocho años en Francia se considera uno de los servicios más vitales de Franklin a su país, sin el cual Estados Unidos no habría ganado la Revolución.

Así luce Michael Douglas como Benjamin Franklin

La crítica reconoce el gran parecido que logró Michael Douglas con Benjamin Franklin, gracias a sucaracterización, la cual también ya ha sido aclamada por el público en redes sociales, diciendo que luce idéntico al padre fundador de Estados Unidos, aunque unos cuantos difieren y sólo hablan de la gran interpretación del actor.

Michael Douglas en 'Franklin' Imagen Apple TV

Más sobre la serie de 'Franklin'

La serie también cuenta con un elenco talentoso, incluyendo a Noah Jupe como Temple Franklin, Thibault de Montalembert como Comte de Vergennes, Daniel Mays como Edward Bancroft, Ludivine Sagnier como Madame Brillon, Eddie Marsan como John Adams, Assaad Bouab como Beaumarchais, Jeanne Balibar como Madame Helvetius y Theodore Pellerin como Marquis de Lafayette.

El equipo creativo detrás de 'Franklin' incluye al galardonado escritor y productor ejecutivo Kirk Ellis, al escritor y productor ejecutivo Howard Korder, y al director y productor ejecutivo Tim Van Patten.

La serie es una coproducción entre ITV Studios America y Apple Studios que puede verse en Apple TV.