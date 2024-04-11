Películas basadas en libros

¿‘Maze Runner’ tendrá una cuarta película? Lo que se sabe de una nueva entrega de la saga

La franquicia cinematográfica de ‘Maze Runner’ ha cautivado a los espectadores desde su estreno en 2014, por lo que muchos se preguntan si habrá una cuarta película.

Video ¿Qué pasó con los actores de 'The Maze Runner'? Un terrible accidente frenó la carrera de Dylan O´Brien

Basada en las novelas del escritor James Dashner, las películas de ‘Maze Runner’ se convirtieron en un éxito juvenil a mediados de la década de 2010. Pese al paso del tiempo, su popularidad se mantiene intacta, según se puede deducir luego de que su reciente adición al catálogo de Netflix llevó a muchos fans a preguntarse sobre el futuro de la saga.

¿Cuántas películas hay de ‘The Maze Runner’?

Hasta la fecha, la franquicia se limita a una trilogía, compuesta por los títulos ‘The Maze Runner’, ‘Maze Runner: The Scorch Trials’ y ‘Maze Runner: The Death Cure’. Cada una de estas películas ha seguido la trama de las novelas de Dashner.

¿Habrá ‘The Maze Runner 4’? El futuro de las películas

En 2019, Disney adquirió 20th Century Studios y, con ello, los derechos de la franquicia ‘Maze Runner’. En la presentación de Disney en CinemaCon de ese mismo año, se anunció que se estaban desarrollando nuevas películas de ‘Maze Runner’.

Sin embargo, desde esa confirmación inicial, no ha habido actualizaciones sobre el estado de la cuarta película. ‘Screen Rant’ señala que otras franquicias mencionadas en dicho anuncio han continuado, como ‘Kingsman’, ‘Avatar’, ‘Planet of the Apes’ y ‘Alien’, por lo que aún hay esperanzas de que sí se concrete dicho proyecto.

Por su parte, el elenco original de ‘The Maze Runner’ tampoco ha dado pistas o declaraciones que indiquen que la franquicia continuará en el futuro próximo.

¿‘The Maze Runner 4’ tiene trailer?

Dado que no hay planes confirmados para la película ‘The Maze Runner 4’, no existe un tráiler oficial. Los avances que se pueden encontrar en YouTube, además de la trilogía original, están hechos por fans y no son oficiales.

¿Cuántos libros hay de ‘The Maze Runner’?

La saga ‘The Maze Runner’ consta de siete libros: ‘The Maze Runner’, ‘The Scorch Trials’, ‘The Death Cure’, ‘The Kill Order’, ‘The Fever Code’, ‘The Maze Cutter’, ‘The Godhead Complex’. Dado que algunos de estos libros son precuelas y otros son secuelas de la trama principal, tampoco se sabe qué rumbo tomaría la franquicia cinematográfica.

Maze Runner
¿En qué orden ver las películas de ‘The Maze Runner’?

Se recomienda ver las películas en el orden de estreno, ya que la historia se desarrolla de forma cronológica. Dicha cronología es: ‘The Maze Runner’, ‘Maze Runner: The Scorch Trials’ y ‘Maze Runner: The Death Cure’.

Aunque el futuro de la franquicia ‘The Maze Runner’ es incierto, los fans siguen esperando con ansias cualquier noticia sobre una posible cuarta película. Cuéntanos en los comentarios, ¿te gustaría que se hiciera dicho proyecto?


