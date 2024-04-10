‘Maze Runner’ estuvo a punto de acabar con la carrera de Dylan O’Brien: sufrió un grave accidente

Video Dylan O'Brien desapareció después de 'Maze Runner' por lo que pasó en su rostro

El éxito comercial de la saga 'Maze Runner' consolidó a O'Brien como parte de la ola de jóvenes talentos que cautivaban a Hollywood a mediados de los 2010. Por ese entonces, se anunciaban múltiples proyectos que estelarizaría después de la adaptación de los libros y hasta se rumoraba que sería el siguiente ‘Spider-Man’.

Sin embargo, la última entrega, ‘Maze Runner: The Death Cure’ estuvo a punto de convertirse, también, en la película que acabaría con su carrera. Todo, por un accidente en una escena de acción.

Dylan O'Brien en 'Maze Runner: The Death Cure'.

Dylan O´Brien sufrió un accidente en el set de la película ‘Maze Runner: The Death Cure’

En 2016, durante la producción de la tercera película, el protagonista se vio involucrado en un aparatoso percance. O’Brien estaba en un arnés en la parte superior de un vehículo en movimiento cuando fue arrastrado inesperadamente fuera de este y golpeado por otro.

Las lesiones que sufrió fueron considerables: conmoción cerebral, fractura facial y traumatismo craneoencefálico. En una entrevista con The Salt Lake Tribune, O'Brien reveló que el accidente le "rompió la mayor parte del lado derecho de la cara" y le provocó un traumatismo grave en el cerebro.

Dylan O'Brien en 'Maze Runner: The Death Cure'.



Tuvo que ser sometido a una cirugía de reconstrucción de rostro y afrontar un largo proceso de recuperación que duró seis meses.

Las consecuencias no se limitaron a lo físico: "Había perdido muchas funciones, sólo en mi rutina diaria", dijo a Vulture en 2017. "Ni siquiera estaba en un punto en el que sentía que podía manejar situaciones sociales, y mucho menos presentarme y ser responsable del trabajo todos los días. Largas horas en el set, realizando una actuación y llevando una película sobre mis hombros... simplemente hace que te suden las palmas de las manos".

O'Brien confesó que el accidente lo llevó a un "lugar oscuro" y que incluso llegó a pensar en abandonar la actuación. "Realmente estuve en un lugar oscuro por un tiempo y no fue un viaje fácil de regreso", dijo. "Hubo un momento en el que no sabía si volvería a hacerlo... y ese pensamiento también me asustó".

Dylan O'Brien en 'Maze Runner: The Death Cure'.



Durante los meses que duró su recuperación, Dylan O´Brien se retiró de la vida pública y batalló con las secuelas físicas y psicológicas del accidente.

A pesar de las dudas y el miedo, O'Brien finalmente decidió regresar al trabajo. Completó el rodaje de ‘Maze Runner: La cura mortal’ y se embarcó en la producción de ‘Asesino: misión venganza’.

Sin embargo, el camino no fue fácil. El actor experimentó ataques de pánico y ansiedad, especialmente durante las escenas de acción.

Si bien Dylan O´Brien pudo retomar su carrera por completo, no ha alcanzado los mismos niveles de fama que con ‘Maze Runner’.

Dylan O´Brien

¿Cuántas películas hay de ‘Maze Runner’?

La saga cinematográfica de 'Maze Runner' está compuesta por tres películas basadas en las novelas homónimas del escritor James Dashner.

Se recomienda ver las películas en el orden de estreno, ya que la historia se desarrolla de forma cronológica, que es: 'The Maze Runner', 'Maze Runner: The Scorch Trials' y 'Maze Runner: The Death Cure'.