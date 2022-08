María Félix conoció a Agustín Lara cuando él tenía novia: la historia real en ‘María Félix: La Doña’

Además, en su historia también pudimos ver el encuentro de la diva del Cine de Oro Mexicano con el que fue su esposo, Agustín Lara; por ello, te contamos cómo inició su admiración por ‘El flaco de oro’ en la vida real.

María Félix conoció a Agustín Lara por su música

De la misma forma que lo descrito en la producción, dirigida por Mafer Suárez, Félix conoció al compositor cuando era muy joven, esto gracias al programa de radio ‘La hora azul’, donde lo escuchó cantar por primera vez.

En una charla con Rita Ganem, retomada por el canal de YouTube ‘Vlogs de María Félix’ el 14 de septiembre de 2021, ‘La Doña’ habló del programa donde “conoció” por primera vez al intérprete.

“Nos vamos a remontar muy lejos, yo estaba muy joven y vivía en Guadalajara. Por primera vez yo vi a Agustín, no lo vi, porque en ese momento no había televisión, escuché en un programa que se llamaba ‘La hora azul’ y este programa lo presentaba El Vate López Méndez. Ahí conocí a Agustín y la primera canción que yo escuché de Agustín fue ‘Aventurera’”, aseveró María.

Así fue la primera vez que María Félix vio a Agustín Lara

María Félix y Agustín Lara coincidieron por primera ocasión en un bar de la Ciudad de México, esto años después de escucharlo en el radio.

Según destacó ‘La Doña’, en la entrevista antes citada, fue “contestona” con el intérprete cuando él le preguntó qué hacía fuera de una caseta telefónica donde él estaba.

“Yo iba a hablar por teléfono y alguien estaba hablando por teléfono y yo esperé. Entonces el maestro Lara salió de hablar por teléfono y de pronto se encontró conmigo y me preguntó ‘Usted qué hace aquí’ y como yo, dicen que soy contestona, no creo que tanto, pues contesté ‘pues yo estoy aquí porque me da la gana, yo no sé por qué me pregunta usted una cosa como esa”, puntualizó.

María Félix y Agustín Lara se casaron: le gustaba por “divertido”

El 24 de diciembre de 1945, María Félix contrajo matrimonio con el cantautor Agustín Lara y al ser dos queridas estrellas del mundo del entretenimiento, causaron gran expectación entre sus seguidores y los medios de comunicación.

Al respecto, en una charla con Jacobo Zabludovsky, la diva reveló si ‘El flaco de oro’ la quiso más de lo que ella a él.

“Estaba muy divertido, Agustín. Agustín era inteligente, es un hombre diferente, yo lo veo como un raro espécimen, una rara especie, como se dice; una rara especie. No se puede comparar con otros. Porque tenía todo sin tener nada, porque tenía un encanto, porque tenía una atracción, porque tenía una inteligencia, porque era divertido. Porque era maldoso, porque la gente buena tampoco es divertida”, comentó.

Raquel, la mujer con la que Agustín Lara engañó a María Félix

Tal como lo vimos en la serie ‘María Félix: La Doña’, antes de que la estrella mexicana comenzara una relación con ‘El Flaco’ (como lo llamaba de cariño), él mantenía un romance con Raquel Díaz de León, una bella y joven mujer que cautivó el corazón del intérprete.

Esta relación, según declaró Raquel en una entrevista para el programa ‘Shalalá’, se mantuvo incluso cuando ‘María bonita’ estaba con el autor mexicano más popular de la época.

“Siempre tenía la costumbre de que se iba la María y me llamaba. (...) Tenía fotografía mía, fotografía de María, cuando llegaba yo ponía la fotografía mía encima del piano; cuando me iba la guardaba abajo de la alfombra. Cuando llegaba María ponía la fotografía de María, así hacía sus juegos”, aseguró Díaz de León en la charla.



En la plática anteriormente citada, Raquel destacó lo que tenía “a su favor” con Agustín; asimismo, puntualizó que ella sí sintió amor por él.

“Lo único que tenía a mí favor, en mí favor, que yo no le reclamaba absolutamente nada y le decía a sus amigos ‘de qué está hecha esta mujer que no me dice nada’. Yo decía en el fondo ‘si supiera que no lo hago para no perderlo y luego qué voy a hacer yo’. (...) Yo lo quería, yo quería a Agustín”, recalcó.

Así habló María Félix de su vida amorosa

A lo largo del tiempo, ‘La Doña’ demostró tener un carácter fuerte; por ello, en más de una ocasión fue cuestionada sobre su situación amorosa. En una entrevista con Jacobo Zabludovsky, la artista destacó que “enamorarse es algo muy severo”.

“A mí me han querido mucho más de lo que yo he querido. A mí me han querido enorme, enorme y muy aburrido a veces que te quieran tanto. Me parece aburrido, verdad. Porque es confortable, porque es más divertido querer que te quieran”, comentó.

Cuéntanos, ¿conocías cómo empezó la historia de María Félix y Agustín Lara? ¿Qué te parece cómo describió ‘La Doña’ al ‘Flaco de oro’?