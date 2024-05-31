‘Mad Max: Fury Road’: ¿Quién era la niña que aparecía en los recuerdos de Max? No era su hija

Video ¿Qué películas de 'Mad Max' debo ver para entenderle a 'Furiosa'? Orden cronológico de la saga

Tras el estreno de 'Furiosa' en cines, ha revivido el interés de los fans por otras películas de la saga de 'Mad Max', trayendo a la luz nuevas incógnitas sobre los sucesos o personajes de este mundo. Tal es el caso de una pequeña que vemos en 'Fury Road' y que ha causado gran confusión desde que salió la película.

En ‘Mad Max: Fury Road’, Max ve a una niña

En la cinta de 2015, los espectadores son testigos de una serie de alucinaciones que atormentan a Max, el personaje principal interpretado por Tom Hardy.

Una de estas visiones es una niña, a quien los créditos de la película se menciona simplemente como ‘La Muerta Acusadora’, interpretada por Coco Jack Gillies.

Glory, la niña que aparece en los recuerdos de Max en 'Mad Max: Fury Road'. Imagen Warner Bros.



Debido a la frecuencia con la que aparece en las alucinaciones de Max, así como el hecho de que en una ocasión lo llama ‘papá’, muchos creen que se trata de su hija.

Sin embargo, eso no es lo que los une. De hecho, no fue sino después del éxito de ‘Mad Max: Fury Road’ que los fans encontraron respuestas más claras.

'Mad Max: Fury Road' Imagen Warner Bros. / The Grosby Group

¿Quién es Glory, la niña que Mad Max ve en ‘Fury Road’?

La pequeña lleva como nombre Glory y, pese a que no es hija de Max, sí tienen un importante vínculo, que se explica tanto en cómics como en el videojuego que complementan este universo.

En la historia de los cómics de Fury Road, se relata que Max obtiene ayuda de una mujer llamada Hope para derrotar una banda de bandidos conocidos como los Buzzards. Ella, a cambio, le ‘cobra’ el favor pidiéndole que le ayude a rescatar a su hija Glory, quien fue secuestrada por los mismos rufianes.

Si bien el héroe logra su misión, parece que sus esfuerzos no fueron suficientes, pues ambas fallecen al poco tiempo.

'Mad Max: Fury Road' Imagen Warner Bros.



En el videojuego, la historia se cuenta un poco diferente. Max y Hope se conocen porque se ven en múltiples ocasiones durante sus travesías. Sin embargo, en una de sus ‘reuniones’, él descubre que ella se volvió prisionera. Hope no le pide que la libere, sino que rescate a Glory, que en esta versión también fue secuestrada por la banda de los Buzzards, y él así lo hace.

Cuando madre e hija se reúnen, le piden a Max que se quede con ellas para formar una familia, pero él decide tomar su propio camino. Sin embargo, al poco tiempo cambia de parecer y, cuando regresa para quedarse a su lado, se da cuenta de que fueron asesinadas.

Hay que recordar que en la trilogía original de ‘Mad Max’ se relata que el expolicía fue incapaz de proteger a su familia. En ese sentido, sin importar las diferencias entre la historia que se plantea en los cómics y en el videojuego, Glory representa el arrepentimiento y dolor del protagonista por haber perdido a sus seres queridos.