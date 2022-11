Mabel Cadena superó el récord de Tom Cruise: este tiempo dura sin respirar bajo el agua

El estreno de la película ‘Black Panther: Wakanda Forever’ contó con la actuación de Mabel Cadena en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). La artista se metió en el papel de la villana Namora, prima de Namor (interpretado por Tenoch Huerta).





Tenoch Huerta también participó en la película ‘Mexican Gangster’ que puedes ver en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX.

En la producción, dirigida por Ryan Coogler, Mabel es una de las integrantes más importantes de Talokan, conocida como 'La ciudad de las profundidades'. Por ello, recibió una preparación física que la llevó a romper el récord de Tom Cruise, protagonista de la saga de 'Misión Imposible'.



Mabel Cadena superó a Tom Cruise en una escena de acción

Tom Cruise es conocido por realizar riesgosos ‘stunts’ en ‘Top Gun’ y otras películas como ‘Misión Imposible: Repercusión’; no obstante, la estrella mexicana Mabel Cadena rompió uno de sus récords más populares: el tiempo que dura sin respirar bajo el agua.





Recordemos que, según señaló el medio 'USA Today', Cruise aguantó la respiración durante seis minutos y seis segundos en 2011, esto en las grabaciones de la película ‘Misión Imposible: Nación Secreta’.





Cadena, por su parte, narró en una plática para el podcast ‘Hablando de cine’ el 23 de octubre de 2022, como batió el tiempo del intérprete de 60 años.

“Yo aquí en México contraté un entrenador olímpico y el primer día yo le dije ‘Mira tengo que hacer esta película y necesitas enseñarme a vivir en agua fluidamente. No quiero una técnica correcta, lo que quiero es sentir que vivo en el agua, o sea ponme acrobacias en el agua, ayúdame a tener sí un entretenimiento de resistencia para que yo pueda aguantar'”, detalló la celebridad.



Tras sus rutinas con instructores mexicanos y estadunidenses, algunas de las cuales compartió en su cuenta de Instagram, Mabel Cadena superó el récord de Tom:

“Yo terminé aguantando la respiración seis minutos y medio. Y mi ego quedó herido porque mi coach Cris me decía como ‘no, no, no, o sea, Kate Winslet duró no sé si siete minutos u ocho minutos”, puntualizó la artista.



Además, la famosa relató qué beneficios le trajo esta nueva habilidad para el rodaje de la secuela de 'Black Panther', donde Wakanda se enfrenta con los habitantes de Talokan.

"Pasar por ese entrenamiento te da fortaleza mental para saber que haciendo la escena puedes llevar tu cuerpo al límite. La verdad es que lo primero que te enseñan es 'cuando pase primero esta sensación de asifixia, va tu cuerpo a obligarse a aguantar un poco más y sí, la realidad es que sí", dijo.



Cabe destacar que, como lo mencionó la actriz de la película de Netflix 'El baile de los 41', Kate Winslet tiene un récord de mantener la respiración bajo el agua durante siete minutos y 14 segundos, lo cual ocurrió en la filmación de 'Avatar: The Way of Water'.

Cuéntanos, ¿sabías el tiempo que Mabel Cadena puede permanecer bajo el agua sin respirar? ¿Qué te pareció su aparición en 'Black Panther: Wakanda Forever?