Las imperdibles de ViX en enero: Historias esperanzadoras, viajes y mucho amor

Video Trailer de 'Radical', la inspiradora y conmovedora película de Eugenio Derbez

Este año el entretenimiento y la diversión no acaban con ViX, pues cada vez tenemos más opciones para que pases los mejores momentos, con títulos para todos los gustos y edades. Además, traemos los más recientes estrenos del cine hasta tu pantalla y una variedad amplia de contenidos.

A continuación, las películas y series que no te debes de perder este mes:

Radical, la más reciente película de Eugenio Derbez, ahora en ViX



Del cine a ViX, conmuévete con esta cinta basada en hechos reales en la que Eugenio Derbez da vida a Sergio, un maestro de sexto grado frustrado por la apatía de sus alumnos, pero encontrará un método para desbloquear su curiosidad y potencial.

Hay muchas cosas que debes de saber de Radical , pero lo que es importante es que la historia retrata a la perfección cómo se vive en una ciudad fronteriza mexicana con el abandono, la corrupción y la violencia.

Si lo que buscas es una historia conmovedora, llena de esperanza y alegría, Radical es para ti y la puedes ver en ViX a partir del 26 de enero.

Radical, de Eugenio Derbez, disponible en ViX Imagen ViX

El Gallo de Oro Segunda Temporada disponible en ViX con la historia de amor entre La Caponera y Dionisio Pinzón



La historia de La Caponera y Dionisio aún prepara muchos momentos emocionantes, de amor y aventura. La pareja, interpretada por Lucero y José Ron, huyó de la maldad de Lorenzo Benavides para iniciar una vida juntos, con éxitos inimaginables.

Su amor dará un fruto, su hija, la bella ‘Pinzona’, la cual al llegar a la edad adolescente será la obsesión de todos los enemigos de la pareja y tendrán que protegerla, además de que Benavides volverá a escena buscando hacerles la vida imposible.

Las dos temporadas de El Gallo de Oro, basada en la historia de Juan Rulfo, está lista para disfrutar en ViX .

El Gallo De Oro Segunda Temporada, disponible en ViX Imagen ViX

Reconexión, la serie de viajes de Aaron Díaz que ViX trae para que conozcas los mejores lugares de México



Si lo que te gustan son los viajes y la aventura, así como la comida típica de México, entonces tienes que darle un vistazo a Reconexión, la serie conducida y producida por Aaron Díaz, en la que busca mostrar los lugares más increíbles de su país.

Lo interesante de Reconexión es que presenta destinos poco conocidos dentro de los estados de Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Tlaxcala, Chihuahua, Coahuila, entre otros. Además, en cada uno Aaron Díaz estará acompañado por diversas celebridades entre las que se encuentran el cantante Kalimba, el exfutbolista Luis ‘El Matador’ Hernández, la raquetbolista Paola Longoria, entre otros.

Emprende el viaje y reconéctate con México gracias a esta serie de 10 capítulos, disponibles todos en ViX .

Reconexión México, disponible en ViX Imagen ViX

Enamorándonos Recargado, encuentra el amor y revive cada episodio en ViX



El exitoso show de UNIMÁS dedicado a ayudar a las personas a encontrar el amor, está ahora en ViX , así que si te perdiste alguna emisión ahora podrás verla en cualquier momento, pero no solo eso, también podrás revivir capítulos anteriores.

Prepárate para ser el espectador de primera fila de las historias que los amorosos y flechados contarán a Ana Patricia Gámez y Rafael Araneda, los conductores, y diviértete con las ocurrencias de esta pareja de anfitriones. ¡Que sí, que sí!, ¡Que no, que no!, la vida es mejor con Enamorándonos.