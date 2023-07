Las 5 imperdibles de ViX en julio: estafadores de arte, narcocorridos e investigaciones criminales

Cinco años después de haber renunciado a sus poderes y haberse separado de sus amigos, Leo San Juan ha iniciado una nueva vida tratando de concentrarse en la familia y en la panadería, alejándose del peligro y de las aventuras. Sin embargo, Leo sabe que rara vez se cumplen sus planes y esta vez no es la excepción: estando de viaje con Nando en Veracruz, las cosas empiezan a ponerse raras, y es que desde lo más profundo de la selva de los Tuxtlas una antigua maldición ha regresado y sólo Leo puede enfrentarla. Sin embargo, esta vez Leo no tiene poderes, no tiene amigos, no tiene tiempo y, al parecer… no tiene oportunidad. Vuelven Leo San Juan y sus amigos, esta vez a con nueva aventura.