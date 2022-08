Natalie Portman y otros actores que sufrieron amenazas de muerte en el set: así lo afrontaron

Además de ser una de las actrices que se arrepienten de sus escenas de desnudos , Natalie Portman estuvo bajo un gran riesgo en de sus proyectos, pues extorsionaron a la producción de su más reciente serie, 'Lady In The Lake'. Lamentablemente, no ha sido la única producción que ha sufrido amenazas en el set: te traemos otros dos casos más.Pero antes de que sigas,: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.