‘La Doña’: ¿Quién fue Pablo, el hermano de María Félix con el que supuestamente tuvo una relación?

La serie biográfica de ViX+ ‘María Félix: La Doña’ está llena de sorpresas, tan solo basta con decir que en el primer episodio aborda la polémica relación que tuvo con su hermano Pablo.





Dado que los hechos de esta gran producción están basados en acontecimientos por los que atravesó en la vida real ‘La Doña’, ha causado de qué hablar este controversial vínculo que tenía con este integrante de su familia. Por ello, aquí te contamos todo sobre Pablo Félix, el hermano de María Félix con quien tuvo una relación más que fraternal.



La historia real del hermano de María Félix en la serie de ViX+ ‘La Doña’



Tal como se puede ver en la serie de ViX+ ‘María Félix: La Doña’, la diva era parte de una familia numerosa. Tuvo muchos hermanos, entre los cuales destacó la conexión profunda que tuvo con uno de ellos, Pablo.

En el libro ‘Todas mis guerras’, en el cual Enrique Krauze recopiló los testimonios de la propia María Félix sobre diversos sucesos de su vida, se encuentran presentes diversas declaraciones de ‘La Doña’ sobre este controvertido tema:

"Mi madre se dio cuenta de que mis relaciones con Pablo no eran como las de todos mis hermanos y nos comenzó a separar. No podía estar mucho tiempo cerca de él, sentarme en sus piernas o treparme a su espalda porque ella se ponía furiosa. Los juegos que habían sido naturales en nuestra niñez ya no le gustaban”.



Debido a que los padres de ambos se dieron cuenta de que había algo extraño en la manera en la cual se relacionaban sus hijos, decidieron enviar a Pablo al Colegio Militar en la Ciudad de México.

Sin embargo, nadie pensaba que una desgracia estaría ocurrir tras esta decisión, pues José Pablo Félix Güereña fue asesinado dentro de las instalaciones del Colegio Militar.

No obstante, esta información se supo hasta años después de su muerte. Durante décadas se mantuvo la versión oficial de que el joven se había suicidado, probablemente para cuidar la reputación de dicha institución.

Este hecho afectó a María Félix durante toda su vida, porque para ella representó haber perdido a uno de sus más grandes amores cuando era apenas una adolescente.

¿María Félix estaba enamorada de su hermano Pablo? Las declaraciones que hizo ‘La Doña’



Un tema tan controvertido como el de una relación incestuosa sería motivo de pena al hablar para muchas personas, pero no para ‘La Doña’. Con la actitud decidida que siempre la caracterizó, María Félix reveló especialmente durante los últimos años de su vida ciertos secretos sobre su relación con su hermano Pablo.

En una entrevista con Ricardo Rocha, ‘María bonita’ declaró que se trató de un “amor platónico”, un mero “incesto blanco”. Además confesó que en efecto, sí estaba enamorada de él:

"¿Enamorada? Yo creo sí. Tocaba la guitarra, tenía los ojos como de tigre. Era un macho a todo dar".



Por si fuera poco, también en el libro ‘Todas mis guerras’ de Enrique Krauze ‘La Doña’ confesó que su hermano Pablo fue todo un referente para encontrar a sus futuros galanes:

“Al verlo de militar pensé en buscarme un muchacho como él, que tuviera su piel y sus ojos pero que no fuera mi hermano. Era una tontería porque el perfume del incesto no lo tiene otro amor”