James Franco elegido para ser Fidel Castro en una biopic: actores de Hollywood lo rechazan

En los últimos años, James Franco mantuvo un bajo perfil en la pantalla debido al escándalo sexual en el que se vio involucrado por abusar de sus exalumnas.

Sin embargo, el actor de ‘Spider-Man’ poco a poco se ha sumado a nuevos proyectos de cine y televisión, entre ellos la nueva película biográfica ‘Alina of Cuba: La Hija Rebelde’, en donde dará vida a Fidel Castro.

En realidad, la biopic dirigida por Miguel Bardem no está enfocada en la vida del presidente cubano, sino en la historia real de Alina Fernández (interpretada por la actriz cubana Ana Villafañe), una exiliada cubana convertida en defensora social que a los 10 años se enteró que era hija de Fidel Castro. No obstante, el rol de James Franco en este filme sigue teniendo relevancia al interpretar a Fidel Castro, el padre biológico de Alina.

John Leguizamo y más actores de Hollywood rechazaron el cast de James Franco como Fidel Castro



La selección de James Franco como Fidel Castro en ‘Alina of Cuba: La Hija Rebelde’ causó indignación en varios actores latinos de Hollywood, entre ellos, John Leguizamo, el actor, productor y comediante colombiano que ha salido en películas y series como ‘Moulin Rouge’, ‘John Wick’, ‘Bloodline’, ‘Encanto’ y más.

El actor colombiano compartió en su Instagram una captura de pantalla de la noticia del cast de James Franco como Fidel Castro, la cual acompañó con una breve crítica sobre la exclusión de actores latinos en Hollywood.

"¿Cómo esto aún sigue? ¿Cómo es que Hollywood nos excluye, pero también se roba nuestras narrativas? ¡No más apropiaciones de Hollywood y streamers! ¡Boicot! ¡Esto está jodido! ¡Además es una historia realmente difícil de contar sin engrandecimiento, lo cual estaría mal! No tengo ningún problema con Franco, pero ¡él no es Latino!"

Su publicación recibió el apoyo de varios actores de Hollywood, entre ellos su colega de reparto de la película ‘Encanto’ Jessica Darrow, actriz de ascendencia cubana que interpretó a Luisa, quien mostró su sorpresa al escribir “Qué mierd* es esto…”

El actor de ascendencia puertorriqueña John Huertas, reconocido por sus papeles de Miguel Rivas en ‘This is us’ y Javier Esposito en ‘Castle’, también aprovechó la publicación de Leguizamo para expresar su descontento.

“¡¡¡Absolutamente asqueroso!!! No solo los cineastas en su estúpida decisión de que esto podría ser "algo bueno", sino el hecho de que James Franco tomó el papel... no aceptó el papel, literalmente lo tomó.

De todos modos, su toma de decisiones ha sido muy dudosa en los últimos dos años... al igual que Castro inspiró una revolución en Cuba, estoy inspirado para rebelarme contra el comportamiento repugnante de los estudios y financieros que excluyen a los latinos, latinas y LatinX de la narración de historias... especialmente ¡NUESTRAS propias historias!"



En Twitter, la argentina Sol Rodríguez, actriz de Daniela Mercado en ‘Devious Maids’ y Teresa Ramirez ‘Star Trek: Picard’, mostró su molestia ante las desigualdades que se evidencian con el cast de James Franco como Fidel Castro.

“No yo leyendo que James Franco tendrá que "construir" un acento para Castro, cuando toda mi vida se han burlado de mí por no hablar inglés como una estadounidense y me han dicho innumerables veces que trabaje duro para deshacerme de él..🙃🙃”



Kirk Acevedo, actor de ascendencia puertorriqueña que dio vida a Ricardo Díaz en ‘Arrow’ o a José Ramse en ’12 Monos’, también expresó su enojo ante la selección de Franco.

"¿Qué mierd* es esto? ¿Cómo es que los actores no latinos pueden interpretar papeles latinos y los actores latinos SOLO pueden interpretar a latinos?"



El 5 de agosto, John compartió un video en su Instagram en donde dejó en claro que no tiene nada en contra de James Franco sino con el hecho de que los actores latinos aún no puedan tener las mismas posibilidades que los actores blancos de dar vida a protagonistas o personajes que son justo latinos como ellos.

Leguizamo también comentó algunos ejemplos de actores blancos que dieron vida a personajes latinos que bien pudieron ser interpretados por latinos.

"¡La exclusión latina en Hollywood es real! ¡No se engañen! ¡Larga, larga historia de eso! ¡Y apropiación de nuestras historias aún más! ¿Por qué los latinxers no pueden interpretar papeles latinos? ¿Por qué no podemos interpretar papeles principales? ¿Por qué no podemos cambiar los papeles blancos por chicos y chicas latinos?"

James Franco respondió a las críticas por su cast como Fidel Castro



Ante la polémica de su selección para dar vida al presidente cubano en ‘‘Alina of Cuba: La Hija Rebelde’, el actor de 44 años expresó su sentir en un par de historias de Instagram.

"La rabia de la gente con respecto a la representación es muy redundante. Por esa lógica, los papeles de ingleses no deberían estar representados por personas de otras razas u otras nacionalidades. La representación es de apreciar pero el arte/ la vida no debería ser políticamente correcta. No estamos en una utopía"

"Además, ¿dónde estaba esta conversación cuando un "actor blanco" hizo de un hombre polaco? ¿Estaba entonces permitido? Estoy hablando de The Disaster Artist. Los sesgos que tiene la gente son de locura ¿Cuántos de los actores de Piratas del Caribe eran de ahí? La libertad creativa no es racismo ni robar a las minorías”.

"¿Por qué un hombre heterosexual como Jared Leto fue elegido para el papel de una mujer trans? ¿Por qué no escogen a psicópatas y asesinos reales en las películas para una representación apropiada? No entiendo estas críticas selectivas y lamentos”.