‘Inside Man’: el oscuro thriller criminal de Netflix que puedes ver completo en un día

Con éxitos como ‘The Jeffrey Dahmer Story’, Netflix tiene películas y series sobre asesinos seriales o crímenes que aseguran horas y horas de entretenimiento, incluso hay algunas para quienes tienen poco tiempo para ver la televisión.

Una de las que entra en esta última categoría es ‘Inside Man’, una serie británica de drama criminal que entrelaza sus historias entre continentes y tiene grandes estrellas en su producción.





¿De qué trata 'Inside Man', la serie de Netflix?

La miniserie de Netflix cuenta varias historias que se entrelazan a pesar de ocurrir en Estados Unidos y en Inglaterra. En una se sigue a Jefferson Grieff (Stanley Tucci), un exprofesor de criminología que fue condenado a muerte por asesinar a su esposa.

Gracias a su intelecto y calmada personalidad, Grieff se vuelve el detective del corredor de la muerte, al ayudar desde la cárcel a la gente a resolver casos criminales, mientras espera el día en que será ejecutado.

Así, la otra historia lo conecta con Beth Davenport (Lydia West), una reportera británica de investigación en temas criminales, que recurre a Grieff para que la ayude a encontrar a su amiga desaparecida.

La desaparecida es Janice Fife (Dolly Wells), una profesora de matemáticas que está encerrada en un sótano. Su historia se entrelaza con la del cura Harry Watling (David Tennant), quien trabaja en un pueblo tranquilo en Inglaterra.





El cura es reconocido por sus feligreses y está casado con Mary Watling (Lyndsey Marshal), incluso contratan a Janice para ser la tutora de su hijo Ben Watling (Louis Oliver), pero un altercado con la maestra complica la vida de todos.



¿Quiénes actúan en ‘Inside Man’, la serie de Netflix?



En el transcurso de sus cuatro episodios, de 60 minutos cada uno, este oscuro drama criminal revela poco a poco el paradero de Janice, la naturaleza retorcida del cura y las verdaderas intenciones de Jefferson Grieff.

La serie de intriga está escrita y dirigida por Steven Moffat (‘Sherlock’, ‘Doctor Who’ y ‘Drácula’). Su elenco lo conforman Stanley Tucci, David Tennant, Dolly Wells, Lydia West, Lyndsey Marshal y Atkins Estimond.

‘Inside Man’ en Netflix tiene temas aterradores pero que no se alejan tanto de la realidad, por lo que adentra al público en su historia e intriga y con su formato de 4 episodios permite que sea vista en un solo día.

¿Tendrá ‘Inside Man’ segunda temporada en Netflix?



Aunque la miniserie cuenta una historia concentrada en el caso de la desaparición de Janice, una escena después de los créditos del último capítulo deja abierta la puerta para más historias con Grieff resolviendo crímenes.

En una entrevista con Radio Times el 4 de octubre de 2022, el creador de la serie Steven Moffat dijo que hay potencial para contar más historias, pero tendría que considerar la reacción del publico y sí en verdad se le ocurriera algo digno de contar.

“La historia termina en cuatro episodios. Se completa al final. En cuanto a si podría o no hacer un spin off o algún tipo de secuela, no lo sé en este momento”.