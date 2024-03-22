¿Quién es el villano de 'Ghostbusters Frozen Empire? El director lo creó a partir de sus sueños

La película ‘Ghostbusters: Frozen Empire’ inaugura los estrenos de primavera de 2024, trayendo de regreso a los famosos cazafantasmas, quienes tendrán que enfrentar a una de las amenazas más grandes que ha tenido Nueva York.

Garraka es el nuevo villano de 'Ghostbusters: Frozen Empire' Imagen Sony Pictures

Los Cazafantasmas están de regreso en ‘Ghostbusters: Frozen Empire’

PUBLICIDAD

Tras los acontecimientos de ‘Ghostbusters: El Legado’ (2021), la familia Spengler está de regreso en la icónica estación de bomberos, donde existe una bóveda con fantasmas, la cual ya está llena, por lo que Winston Zeddemore ha desarrollado un laboratorio secreto para capturarlos y desintegrarlos, además de tener la oportunidad de estudiarlos.

Después de que un extraño llega a vender una colección de objetos antiguos a la tienda de Ray Stantz, una nueva amenaza pone en peligro a todo el equipo de Cazafantasmas, quienes unirán fuerzas para detenerlo y salvar a la ciudad de Nueva York.



Para el director Gil Kenan, uno de los aspectos más complicados de la película fue equilibrar el protagonismo de los personajes antiguos con los nuevos, además de los fantasmas que aparecería en pantalla.

¿Cuál fue la inspiración para crear al villano de ‘Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma’?

¡Cuidado! A continuación podrás encontrar spoilers de la película.

Alerta de spoilers Imagen Vix



En este filme, la familia Spengler se unirá nuevamente a los antiguos Cazafantasmas para acabar con Garraka, un nuevo villano que es capaz de congelar cualquier cosa, incluyendo a las personas, que desea regresar a la tierra y formar un nuevo ejército.

Para crear a este fantasma, el director lo diseñó a partir de algunas pesadillas que tenía cuando era niño, quedando plasmada a la perfección su visión gracias a los efectos especiales.

“Garraka es un villano que podría ser el final de nuestros héroes. Es la imagen de una pesadilla para mí. Lo diseñé a partir de imágenes que había visto en mis sueños cuando era niño. Esas uñas larguísimas arañándolo todo. Era regresar al núcleo de los recuerdos de terror, así que lo menos que podía hacer era compartirlo con el mundo”, expresó a Sensacine.



Este nuevo villano es una deidad fantasmal que fue reclutado por un antiguo rey para participar en una de sus batallas. Cuando salió victorioso, el rey temió que quisiera quitarle el poder, por ello lo atacó, siendo los Maestros del Fuego quienes se dieron a la tarea de resguardarlo en un orbe de latón.

PUBLICIDAD

En el filme, Garraka tiene la capacidad de congelar todo y a todos, además de poder controlar a otros fantasmas para crear un ejército que le permita acabar con todos sus enemigos.

"Así que Garraka tuvo que llevar mucho peso sobre sus hombros. Tenía que ser una especie de visión de pesadilla que le diera a todos nuestros personajes algo unificado para tener que unirse y tener una oportunidad de sobrevivir", dijo Gil Kenan a GamesRadar+.

'Ghostbusters: Frozen Empire' tiene un nuevo villano Imagen Sony Pictures