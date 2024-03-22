¿'Ghostbusters: Apocalipsis fantasma' tiene escenas post-créditos? Los Cazafantasmas están de vuelta

La primavera ha comenzado y oficialmente tenemos el primer estreno cinematográfico de esta temporada: ‘ Ghostbusters: Frozen Empire’ (‘Ghostbusters: Apocalipsis Fantasma’), la cual llegó los cines en México el pasado 21 de marzo, mientras que en Estados Unidos tendrá su debut este 22 de marzo.

Los Cazafantasmas están listo para enfrentar una nueva amenaza en 'Ghostbusters Frozen Empire' Imagen Sony Pictures

¿De qué se trata ‘Ghostbusters: Frozen Empire’, la nueva película de los Cazafantasmas?

Tras los acontecimientos de ‘Ghostbusters: El Legado’ (2021), la familia Spengler está de regreso al lugar donde toda la historia de la franquicia comenzó: la icónica estación de bomberos en Nueva York junto al equipo de Cazafantasmas originales.

Winston Zeddemore ha desarrollado un laboratorio secreto para la captura de fantasmas, donde es estudiado un objeto antiguo que contiene una fuerza maligna. Para detener esta catástrofe, los nuevos y antiguos cazafantasmas unirán fuerzas y sus conocimientos para enfrentar a esta amenaza.

¿La película 'Ghostbusters: Apocalipsis fantasma' tiene escena post-créditos?

Hace años, las escenas en los créditos era algo poco común, hasta que Marvel Studios comenzó a dejar estas secuencias para adelantar los siguientes filmes de sus fases o la llegada de algún personaje.

Esta estrategia fue tomada por otros estudios, quienes se han sumado a la tendencia de dejar una escena que contenga algo gracioso o simplemente un pequeño sketch que no quedaba dentro de la película.

Alerta de spoilers Imagen Vix



A continuación comienzan los spoilers, así que sigue leyendo bajo tu propio riesgo.

Al terminar la película de ‘Cazafantasmas’, será mejor que te quedes en tu asiento, ya que a la mitad de los créditos hay una secuencia que cautivará a los fanáticos de esta franquicia.

Para aquellos que se queden podrán disfrutar de una pequeña secuencia protagonizada por un grupo de Mini Hombres de Malvavisco, quienes ya habían aparecido en ‘Ghostbusters: El Legado’ y que rinden homenaje al gran Hombre de Malvavisco de la película ‘Los Cazafantasmas’ de 1984.

En dicha escena, un conductor de un camión de la compañía Stay Puft Marshmallow se detiene en una gasolinera para cargar combustible. El hombre va por un bocadillo y la máquina se queda con su dinero, comenzando a forcejear por obtener su comida.

En 'Ghostbusters: Frozen Empire' están de regreso a los mini hombres de malvavisco Imagen Sony Pictures

Mientras está peleando por su bocadillo, los mini malvaviscos toman el control del vehículo y se retiran del lugar, haciendo otra de sus travesuras.

Esta secuencia no confirma una tercera película, pero seguramente divertirá a más de un espectador.