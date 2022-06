¿'Garra', la película Adam Sandler, está basada en hechos reales? Te contamos qué partes sí

Llegó a la plataforma el 8 de junio del 2022, fue clasificada como comedia/drama y estuvo bajo la dirección de Jeremiah Zagar.

Adam Sandler fungió como el productor y protagonista llevándose los aplausos del público por su increíble trabajo.

Lo mismo con el elenco, que cuenta con la participación de Queen Latifah, Juancho Hernangómez, Kenny Smith, Ben Foster, Robert Duvall y Heidi Gardner.

La producción sigue a un joven español (Juancho Hernangómez) con un problemático pasado; conforme la trama avanza vemos cómo su vida cambia al encontrar al cazatalentos de la NBA (Adam Sandler), quien desea convertirlo en la nueva promesa del baloncesto.

¿'Garra' está basada en hechos reales?

Ante el éxito de la entrega, se han formado especulaciones acerca de si la 'Garra' se encuentra basada en una historia real.

Sin embargo, la respuesta es algo confusa, pues, aunque realmente no se encuentra fundamentada en la vida de alguien en específico, sí refleja las historias reales de varios deportistas.

Bo Cruz, el joven español, no existió en realidad, es producto de los guionistas Taylor Materne y Will Fetters.

Si bien la película se siente tan real gracias al esfuerzo de la producción por incluir a jugadores de la NBA; esto de acuerdo a un artículo publicado por 'Variety', el 2 de junio del 2022:

"Hustle es ficción, pero a menudo se siente como un drama de la vida real (gracias, en parte, a la extraordinaria lista de jugadores y asociados de la NBA que aparecen como ellos mismos)"



Pese a ello, la historia es parecida a la de Dennis Rodman, el 5 veces campeón, quien al igual que Bo, padeció de múltiples obstáculos para lograr convertirse en el famoso jugador.

El también fue abandonado a temprana edad y, como onsecuencia, tuvo que someterse a diversos trabajos, tal como lo relató en septiembre del 2019 a 'ESPN':

“Cada día, cuando me despertaba, me iba al auto lavado, tratando de hacer dinero extra. O me iba al 7-Eleven, trataba de ponerme a hacer cajas, desechar botellas, cosas así, por cinco dólares diarios”, declaró Rodman



Otro jugador con quién presenta matices es Caron Butler, quién de igual manera fue detenido múltiples veces en la adolescencia y en esos centros de detección encontró el amor al juego.

¿Stanley Sugerman existió el la vida real?

El personaje, en realidad, es una especie de combinación de los arcos profesionales habituales de los exploradores y entrenadores.

Esto sin mencionar la tragedia esencial que, de igual manera, no se basa en ningún entrenador real.

Y, pese a que Philadelphia 76ers sí existen, los detalles particulares salieron de la imaginación de los guionistas, directores y productores.

Eso sí, Adam reconoció que sí intentó usar varios elementos del equipo para crear esa con conexión, por ejemplo, un actual jugador de los 76ers, Tobias Harrys, y el jefe del equipo, Doc Rivers, tuvieron un cameo en la cinta.

Adicionalmente, filmaron en algunos de los vecindarios más famosos, como el sur de Filadelfia, el Centro de la ciudad y el mercado italiano.

"Quería que fuera lo más parecida posible a Filadelfia. Muchas de las escenas de la película también fueron filmados dentro del Wells Fargo Center, el estadio donde juegan los verdaderos 76ers.", declaró al medio 'Decider' el 8 de junio del 2022



Mientras tanto, el propio Hernangómez relató al medio 'Sensacine':

"La película ha hecho un increíble trabajo en intentar ajustarla a la realidad lo máximo posible. Todas las pruebas que se pasan antes del Draft, yo he vivido eso, y es muy muy parecido. Es la incertidumbre, el no saber, el llegar a intentar competir contra un mundo nuevo. No sabes qué tipo de baloncesto es, no sabes inglés, yo no sabía nada cuando llegué a la NBA o intenté luchar por el sueño americano".

¿Quién es Juancho Hernangómez?

Nació el 28 de septiembre de 1995 en España, es un jugador de basquetbol profesional que inició su carrera en el 2007 en el equipo 'CB Las Rozas del Real Madrid', fue hasta el 2016 cuando ingresó a la NBA.