¿Freddie Prinze Jr. arrepentido de aparecer en 'Scooby Doo'? Reveló si actuaría en parte 3

Hace más de dos décadas se estrenó una cinta que a pesar de no ser bien recibida por la crítica, los infantes de los años 2000 amaron. Se trata de 'Scooby-Doo', la cual permanece en el recuerdo de muchos, a diferencia de 'Velma' el spin-off que recibió duras críticas.

Esta película está basada en la exitosa caricatura 'Scooby Doo ¿Dónde estás?', tuvo un elenco bien seleccionado, ya que los actores tenían gran parecido con los personajes animados, lo cual fue clave para su éxito.

El galán de dicha producción fue Freddie Prinze Jr., quien le dio vida a Fred, el líder y conductor de la famosa Máquina del misterio en 2002 con ‘Scooby Doo’ y en 2004 dentro de la secuela 'Scooby Doo: Monstruos desatados'.

Si bien se creía que habría una tercera parte, aparentemente nunca llegó a concretarse debido a que las ganancias de la segunda entrega fueron significativamente más bajas de acuerdo con el portal 'Movie Web'.

Los fans más fieles aún siguen pidiendo en Internet que se realice este proyecto y cuente con los actores originales que aparecieron hace más de 20 años.

Freddie Prinze Jr. no participaría en otra película live action de 'Scooby Doo'

El pasado 18 de marzo dentro de una entrevista con la revista People, al preguntarle a Freddie Prinze Jr. si le gustaría participar en la cinta en caso de que sea una realidad, respondió que no por razones muy puntuales.

"No sería para mí, tío. Hubo demasiados engaños en la primera. El estudio no fue sincero conmigo en ningún aspecto. No fueron directos", fue parte de su declaración.



Añadió que durante toda su carrera actoral solo se ha arrepentido de participar en dos proyectos y "Scooby fue uno de ellos".

Por último, explicó que no "apreció completamente" 'Scooby Doo' hasta que notó el gran impacto que tuvo en la audiencia joven y en la cultura pop.

"De repente, dije: 'Oye, lo hicimos bien. Hay millones de personas legítimas que aman esta película. No es la película que quería hacer, pero lo aprecio' y me hizo cambiar mi perspectiva al respecto. No tendría ninguna de las cosas que tengo sin esa película, no tendría a mi esposa, no tendría todas las otras películas que he hecho".

Fans reaccionaron a la declaración de Freddie Prinze Jr.

Su respuesta inmediatamente causó impacto en redes y muchos internautas expresaron lo tristes que se encuentran por la noticia, ya que esto disminuye aún más las posibilidades de que se haga la tercera parte de 'Scooby Doo' en el futuro.

"Freddie Prinze Jr. acaba de romper mi sueño de volver a ver al elenco de 'Scooby Doo' en el cine", "Hoy perdió el cine después de lo que dijo Freddie Prinze Jr.", "Adiós a la tercera película de 'Scooby Doo' sin Freddie Prinze Jr. no se puede hacer", "Yo sí quería volver a verlos y me voy enterando de esto, no te lo perdono Freddie Prinze Jr.", es la manera en que reaccionaron.



Por el momento Sarah Michelle Gellar, quien es la esposa del actor y la mujer que le dio vida a Daphne en la saga live action de 'Scooby Doo', no ha comentado su opinión sobre volver al set para grabar la cinta.

