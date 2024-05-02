'Fiesta en la madriguera', final explicado: ¿Qué pasó con Tochtli y su padre?

Video La acosadora real que inspiró ‘Bebé reno’ rompe el silencio y asegura que ella es la víctima

Tras el éxito de ‘La casa de las flores’ (2018-2020), Manolo Caro presentó otros proyectos para Netflix, como las series ‘Alguien tiene que morir’ (2020) y ‘Érase una vez… pero ya no’ (2022).

El pasado 1 de mayo, la plataforma de streaming estrenó ‘Fiesta en la madriguera’, una película protagonizada por un entrañable niño y el viaje que hace para comprender “las verdades que no se pueden decir".

<b>Advertencia: El texto a continuación contiene spoilers</b> Imagen VIX

¿De qué se trata la película mexicana ‘Fiesta en la madriguera’?

La nueva película de Manolo Caro está basada en la novela homónima de Juan Pablo Villalobos y adaptada por Nicolás Giacobane, ganador del premio Oscar.

Esta cinta se centra en Tochtli, un niño que en apariencia lo tiene todo, una gran colección de sombreros, un cuarto de juguetes y hasta su propio zoológico en casa; pero cuando no es así, su padre Yolcaut hará lo imposible para cumplir sus deseos.

'Fiesta en la madriguera', la nueva película de Manolo Caro Imagen Netflix



El pequeño vive en un ‘palacio’ del cual no puede salir, donde todas las lecciones escolares son en casa y tiene todo lo que desea, incluso comer helado y quesadillas todos los días, pero su vida está a punto de transformar, ya que desconoce que su padre es el jefe del Cártel de Sinaloa y los cambios en el gobierno no los están favoreciendo.

‘Fiesta en la madriguera’: El final explicado de la película de Manolo Caro en Netflix

Aunque Yolcaut controla el gobierno en su estado, su negocio se ve amenazado con el nuevo gobierno mexicano que está haciendo operativos para capturar a los capos.

Por precaución, Yolcaut pide nuevos documentos oficiales para tener otra identidad y poder viajar a África, para conseguir el hipopótamo enano que tanto quería su hijo en su cumpleaños.

Unos días antes, Tochtli se llevó un arma que se encontró en una de las habitaciones de hogar, intentando imitar a su padre tratando de cazar durante un safari. En ese momento, Yolcaut regaña al niño y le explica que hay verdades que es mejor no decirlas.

'Fiesta en la madriguer' ya está disponible en Netflix Imagen Netflix



Más tarde, logran capturar a los hipopótamos y ya los tenían listos en un contenedor para viajar a México, pero los animales se enferman y no hay nada qué hacer por ellos. Mientras el niño suplica a su padre que los salve, lo cual es imposible, al final el señor les dispara y Tochtli se molesta con él, por ello se niega a hablarle.

Después de que el profesor del niño lanza un artículo sobre la familia, mencionando las actividades ilícitas, deciden quedarse en su casa y celebran el Año Nuevo con una gran fiesta, pero los militares irrumpen en su hogar y Yolcaut hace lo posible por sacar a su hijo del lugar, aprovechando que el menor nunca es mencionado el la publicación del maestro.

'Fiesta en la madriguera', la nueva película de Manolo Caro Imagen Netflix



Al final, Tochtli termina viviendo en Estados Unidos con el nombre de Timmy, celebrando su cumpleaños con su nueva familia, con otro look y hablando en inglés.

El servicio de paquetería los interrumpe y dejan una pesada caja en una de las mesas: Se trata de dos cabezas disecadas de hipopótamo, lo que puede significar que su padre Yolcaut salió vivo del altercado con las autoridades, pero debe mantenerse oculto por su seguridad y la de su hijo.