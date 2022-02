'El Estafador de Tinder' también hizo de las suyas en Colombia, pero no salió en el documental

‘El Estafador de Tinder’ es un documental de Netflix sigue siendo de lo más visto de la plataforma; dio la vuelta al mundo con la historia de Simon Leviev, que no sólo tuvo a mujeres como víctimas, también a una clínica dental en Colombia.

De acuerdo a la emisora ‘FM’ Shimon Hayut que es su nombre real, llegó a Barranquilla al establecimiento dental, Alianza Odontológica en 2017, para realizarse un costoso procedimiento de cambio de carillas estéticas, por un valor de 4, 500 dólares

‘El Estafador de Tinder’ engañó a una clínica dental y se hizo costoso tratamiento

El médico Sergio Tinoco, propietario de la clínica, dijo que el joven israelí llegó con su guardaespaldas en limusina y como se muestra en la serie, muy seguro de sí mismo, portando elegancia con su vestimenta, hecho que no se les hizo extraño, ya que reciben clientes extranjeros similares.

“Se presentó como un acaudalado comerciante de diamantes, no se nos hizo extraño que llegue un paciente extranjero a la clínica, porque Colombia es un destino para muchos países en el tema de salud”.



Aseguró que Hayut les dijo que sólo estaría en Colombia durante 48 horas porque tenía que viajar en un avión privado a otro destino.

Una vez el procedimiento realizado, a la hora de pagar tuvo problemas y aseguró que el pago lo tendrían al día siguiente, cosa que no sucedió.

“El doctor Sergio Fadul trabajó hasta altas horas de la noche para cumplir con el horario tan estricto que tenía por sus múltiples ocupaciones a nivel mundial. Nos ofreció pagar el tratamiento con la modalidad de Apple Pay, que aún no estaba implementado en esa época en Colombia y se fue sin pagar, señalando que al día siguiente llegaría el pago por parte de sus ayudantes”, indicó Sergio Tinoco.



En otra entrevista con ‘RCN Radio’ mencionó que no suelen presionar a sus clientes para pagar antes del tratamiento odontológico, pues les gusta mostrar confianza.

“Nosotros tratamos de buena fe a las personas, no le decimos a nuestros pacientes que deben pagar antes de realizarse el tratamiento. Nunca nos había pasado este tipo de casos y menos con pacientes extranjeros. Él manifestó su intención de pagar y a nosotros no se nos hizo para nada sospechoso. No le pasó la tarjeta de crédito, pero eso es algo que ya les ha pasado a otros pacientes y realmente actuamos con la confianza como lo hacemos con todos”, expresó el dueño del establecimiento.



Por otro lado, el hombre que se hizo popular debido a la forma en la que engañó a varias mujeres y a las que, además de mentirles, les quitó hasta diez millones de dólares, no tendrá acciones legales con este tema.

Y es que Sergio Tinoco cree que no hay nada que se pueda hacer.

"Con nuestras leyes en el país, no hay nada legal que podamos efectuar para cobrar estos tratamientos que no han pagado. Ya lo tomamos como algo jocoso, porque realmente lo que hizo no nos impactó económicamente como para emprender acciones legales", concluyó el dueño de Alianza Odontológica a ‘FM’.