‘El teléfono negro’ tenía una escena muy fuerte: el director cambió de último minuto

La película de terror 'El teléfono negro' está inspirada en un crimen real y es una adaptación de un cuento corto homónimo de Joe Hill, el hijo de Stephen King. Asimismo, el encargado de llevar a la pantalla la historia fue Scott Derrickson.

El director Scott Derrickson no es primerizo en el género de terror, pues ha hecho películas como ‘Deliver Us from Evil’, 'Sinister' y 'The Exorcism of Emily Rose'. Pero como en 'El teléfono negro' la historia involucra a niños, filmó todo con cuidado para no molestar a la audiencia.

La trama de la película sigue a un niño tímido de 13 años llamado Finney Shaw (Mason Thames), quien es secuestrado y encerrado en un sótano por The Grabber (Ethan Hawke).

En ese momento la historia toma tintes paranormales con un teléfono negro colgado en la pared del sótano, con el cual Finney habla con las víctimas anteriores del asesino y lo ayudan a planear su escape.

En una plática con The Hollywood Reporter el 26 de junio, el director Scott Derrickson habló sobre las dificultades que tuvo al grabar escenas que involucran a niños y un sádico asesino; así como los cambios sobre la hora que hizo en la película.

La escena de ‘El teléfono negro’ que se cambió de último momento



Derrickson comentó que en el proceso de filmación hubo un gran reto y complicación después de haber grabado todas las escenas de Robin (Miguel Cazarez Mora), el mejor amigo de Finney.

Robin sale al principio de la película rescatando a Finney de un grupo de abusadores, después se vuelve una víctima de The Grabber y su voz se oye desde el teléfono. Al final aparece como un fantasma y le enseña a su mejor amigo cómo pelear contra el asesino.

El director reveló que en el guion original Robin no iba a aparecer como un fantasma, pero al ser el mejor amigo de Finney se dio cuenta que la audiencia iba a querer verlo y saber qué le había pasado.

Derrickson decidió colocar a Robin en una escena junto con Finney dentro del sótano, pero el único problema era que el actor ya había tomado un avión para volver a su casa, por lo que volvieron a llamarlo y pagarle el vuelo de regreso.

“En el guion, Robin no estaba en la habitación. Era solo una llamada telefónica. Un día o dos antes de filmar esa escena, de repente me golpeó de la nada. Estaba como: 'Oh, la audiencia quiere volver a ver a ese niño. No se va a sentir bien si no lo volvemos a ver’. Así que pregunté ‘¿Dónde está ese niño (el actor)?’ y me dijeron: ‘Acabamos de llevarlo a casa’. Y les dije, ‘Recupérenlo. Tienen que traerlo de regreso'”.



Al final el director confesó que su decisión valió la pena, pues considera que la escena con la aparición del fantasma de Robin es de los mejores momentos de la película.

‘El teléfono negro’ cambió tuvo una escena que era muy fuerte



Otra de las escenas que el director de la película decidió modificar involucra a Gwen (Madeleine McGraw), la hermana de Finney y quien en sus sueños tiene visiones sobre el paradero de su hermano secuestrado por The Grabber.

La escena en cuestión se da cuando Terrence Blake (Jeremy Davies), el abusivo y alcohólico papá de Finney y Gwen, se molesta con ella y en una descarga de ira la golpea con su cinturón en la cocina.

"Esa fue probablemente la que me puso más nervioso. Elegí el tipo de cocina porque tenía un largo mostrador. Me di cuenta de que muy fácilmente se puede ir demasiado lejos con una escena como esa, y la audiencia puede darle la espalda a una película. Quería que se sintieran perturbados y molestos por lo que ocurre, pero no quería que lo rechazaran”.



Scott Derrickson se dio cuenta que la escena era muy fuerte y decidió hacer menos explicito el momento, con el primer golpe del padre fuera de la vista de la gente.

“Ella está debajo del mostrador y cuando se levanta tiene un largo duelo cara a cara con él. Él tiene el cinturón levantado, pero en realidad no la vuelve a golpear. Y todo eso se resolvió muy específicamente en la coreografía”.