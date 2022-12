Emma Thompson es ‘Tronchatoro’ en ‘Matilda the Musical’: contó cómo logró su transformación

Fue en junio pasado cuando Netflix lanzó el tráiler del musical de Matilda y le regaló a los fans los primeros vistazos de cómo lucirían los personajes en esta nueva versión.

Una de las actrices que de inmediato se robó la atención fue Emma Thompson, pues en esta nueva versión del clásico de los 90 apareció con una figura más robusta y madura, además de que es muy diferente a cómo luce en la vida real.

La transformación de Emma Thompson en Tronchatoro para ‘Roald Dahl’s Matilda the Musical’, película de Netflix

Emma Thompson tiene una larga y amplia trayectoria como actriz, mostrado una y otra vez su talento y versatilidad para interpretar diferentes personajes.

Su más reciente trabajo fue como la villana de ‘Roald Dahl’s Matilda the Musical’, la apuesta de Netflix por llevar uno de los musicales más aclamados de Broadway a las pantallas de todo el mundo.

Lo cierto es que darle vida a la directora más estricta de la cultura pop no fue nada sencillo para la actriz británica, pues requirió de un largo proceso por su parte y de su equipo creativo.

En entrevista con ‘Entertainment Weekly’, aseguró que las decisiones de cómo luciría el personaje fueron una colaboración con el director de la cinta y el departamento de maquillaje.

Por ejemplo, Matthew Warchus quería que usara lentes de contacto para que sus ojos se vieran cafés y no en su azul natural, pues creía que se veían “muy adorables”.

Al respecto, Emma Thompson respondió:

“Hitler tenía ojos azules, no es que los ojos azules sean lindos, es solo que tú has visto mis ojos azules viéndose lindos. Me aseguraré de que esta versión de mis ojos azules no sea agradable. Te lo prometo, no extrañarás los lentes de contacto”.



Para darle esa apariencia más musculosa a Tronchatoro, el equipo de ‘Roald Dahl’s Matilda the Musical’ tuvo que recurrir al maquillaje prostético y trajes de cuerpo.

Según comentó la actriz en la citada entrevista, en un inicio, planearon cubrir todo su rostro con piel sintética, pero ella pidió que se limitara al área de la barbilla y mandíbula, pues la parte superior es la que usa para hacer expresiones faciales.



Con respecto al resto de su cuerpo, la villana de la película de Netflix comentó a principios de diciembre ‘Variety’ que el traje de su cuerpo fue para “darle peso y músculo”.

Además, de este, llevó “una ropa interior enorme y pesada y un pecho de mentira”, según dijo, le dificultaban caminar.

El proceso de transformarse físicamente, le tomaba a Emma Thompson 3 horas diarias, si bien es algo a lo que está acostumbrada pues en ‘El regreso de la nana mágica’ (película disponible en ViX+, el servicio de streaming de ViX) pasó por algo similar.



A pesar de lo tardado de este cambio, aseguró que fue crucial para su interpretación:

“Es una forma de liberación poder habitar otra alma de esa manera, [una manera] que es muy física. Cuando el aspecto físico te ayuda a encontrar quién es esta persona, es un gran privilegio", añadió a ‘EW’.