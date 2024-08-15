‘Emily en París’: ¿Emily y Gabriel seguirán juntos? Y otras preguntas que la temporada 4 parte 2 debe resolver

Video 7 errores y críticas de 'Emily in Paris': ¿Emily es la verdadera villana?

En la primera parte de la temporada 4 de ‘Emily en París’ el personaje de Lily Collins nos sorprendió con altas dosis de trabajo y líos amorosos (más allá de las parejas del elenco en la vida real ).

Sin embargo, estos primeros cinco episodios dejaron al aire varias cuestiones que la segunda parte de la temporada 4 deberá solucionar. El resto de capítulos llegarán a Netflix el 12 de septiembre de 2024.

¿Alfie regresará a ‘Emily en París’ temporada 4 parte 2?



Después de varias temporadas indecisa entre Alfie (Lucien Laviscount, el actor a quien se le relaciona con Shakira) y Gabriel (Lucas Bravo), Emily por fin se decidió por probar su suerte en el amor junto al chef francés.

Pero eso dejó a Alfie en un lugar incierto en la trama de la serie. A decir verdad, luego de que Alfie ve a Emily besarse con Gabriel no se vuelve a saber de él en la primera parte de la temporada 4.

Es probable que se le siga viendo al lado de Antoine Lambert dado que trabaja para él, o quizás intentará pelear por el amor de Emily una vez más. El showrunner de la serie, Darren Star, compartió en una entrevista un avance sobre ello:

Diré que Alfie regresa en la segunda parte. No se ha ido. Voy a adelantar algo al respecto.

'Emily en París' Imagen Netflix

¿Qué pasará con Mindy y su participación en Eurovisión en ‘Emily en París’?



Al principio de la parte 1 de la temporada 4 de ‘Emily en Paris’ Mindy (Ashley Park) y sus compañeros de banda se enteran que entraron al famoso concurso internacional de canto llamado Eurovision.

Aunque Mindy hace algunos esfuerzos por juntar dinero para poder cumplir su sueño, no se menciona más sobre el tema a lo largo de los 5 capítulos de la temporada 4. Y es que un estudio reveló lo caro que sería vivir como en ‘Emily en París’.

Es probable que la segunda parte resuelva el misterio de Eurovision, y por ahí nos digan de una vez por todas si la mejor amiga de Emily se quedará con el millonario Nico (Paul Forman), o si le dará una nueva oportunidad a su compañero de banda Benoît (Kevin Dias), pues siguen teniendo mucha química más allá del escenario.

"Emily em Paris" Imagen CAROLE BETHUEL/NETFLIX

¿Emily y Gabriel podrán estar juntos? ¿Camille les dirá la verdad en ‘Emily en París’?



Al final de la primera parte de ‘Emily en París’ temporada 4 parece que Emily y Gabriel por fin pueden disfrutar de su amor, a pesar de que Camille (Camille Razat) sigue muy presente en sus vidas.

Pero también sabemos que Camille no está embarazada y que probablemente solo está usando al bebé como pretexto para retener a Gabriel a su lado.

Es así como queda la duda de si en el futuro Emily y Gabriel podrán ser verdaderamente felices, o si Gabriel dudará una vez más de sus sentimientos y decida quedarse con Camille en lugar de Emily.

Gabriel (Lucas Bravo) e Camille (Camille Razat) em "Emily em Paris" Imagen MARIE ETCHEGOYEN/NETFLIX

¿Gabriel no tendrá una estrella Michelin en ‘Emily en París’?



Gran parte de la trama de Gabriel en la primera parte de la temporada 4 de ‘Emily en París’ se centra en sus esfuerzos por ganarse una estrella Michelin.

Sin embargo, en un punto de la serie se revela que la novia de Luc (Bruno Gouery), Marianne (Laurence Gormezano) es un fraude y ayudará al chef a lograr su cometido.

Aunque aparentemente Gabriel toma esta noticia con calma, posiblemente solo esté ocultando sus verdaderos sentimientos sobre el tema. Habrá por ver cómo lo solucionan en la segunda parte de la temporada 4.