Elliot Page confesó que lo obligaron a usar un vestido para ‘Juno’ : “fue extremadamente jodido”

Después de anunciar que es un hombre transgénero, Elliot Page ha aclarado varias situaciones sobre su carrera profesional a la prensa, cómo qué pasará con su personaje en ‘The Umbrella Aacademy’.



Pero también ha dado otras declaraciones respecto a su vida personal, como el hecho de que años atrás lo obligaron a usar vestido para la promoción de una de sus películas.

Así obligaron a Elliot Page a usar un vestido para ‘Juno’



Recordemos que en esta película Page personificó a Juno MacGuff, una adolescente que tras enterarse que está embarazada toma la decisión de dar a su hijo en adopción.

Dado que en aquel tiempo el actor no se había definido a sí mismo como un hombre trans, por su destacada interpretación fue nominado a un Oscar a la Mejor Actriz.



Sin embargo, no todo fue color de rosas para Page en lo referente a esta película, pues el pasado 1 de junio de 2022 reveló en una entrevista con ‘Esquire’ que Fox Searchlight lo obligó a usar un vestido durante el estreno.

El actor, quien creció en Canadá, expresó que antes de 'Juno', en su país de origen no había tenido algún incidente similar, pues estaba acostumbrado a vestir lo que decidiera:

"Recuerdo el estreno de Juno en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Anteriormente, haciendo prensa para Hard Candy, o cuando fui a Sundance para una película, no conocía el concepto de estilista. ¡Crecí trabajando en Canadá! Es diferente. Me vestía como quería vestirme, no muy diferente a ahora. Y recuerdo ir y tener lo que quería usar, y luego entender el grado de expectativa de cuán elegante se supone que debe verse alguien."



Pero hubo quienes le insistieron en que forzosamente debía usar vestido para lucir “presentable” en el estreno de ‘Juno’, y no aceptaron que vistiera un traje o algo de ropa más cómoda para él:

"Entonces dije que quería usar un traje, y Fox Searchlight básicamente dijo: 'No, tienes que usar un vestido'. Y me llevaron a toda prisa a una de esas tiendas elegantes de Bloor Street. Me hicieron usar un vestido. Y luego toda la prensa de Juno, todas las sesiones de fotos: Michael Cera estaba en pantalones y tenis. Vuelvo a ver las fotos y estoy como. . .?"

Elliot Page en Met Gala 2021: por fin pudo usar traje años después

El hecho de que mencionara la apariencia de su compañero de elenco Michael Cera usando pantalones y tenis durante el mismo evento, insita a la reflexión sobre los estereotipos que le son asignados con frecuencia a las mujeres, como el hecho de que forzosamente deben usar falda o vestifo para lucir “femeninas” o “elegantes”.



Por ello, Page continuó con su reflexión afirmando que no es un tema del que se debe hablar menos, pues todas las personas, independientemente de su orientación o preferencia sexual, deben tener la libertad de vestir como lo prefieran:

"Y es fácil que la gente ponga los ojos en blanco, pero ¿sabes qué? No. Eso fue realmente extremadamente, extremadamente jodido. No debería tener que tratarlo como algo que sucedió, algo algo normal. Es como: 'No. ¡Independientemente de que yo sea trans!' He tenido personas que se han disculpado por cosas: 'Lo siento, no sabía, no lo sabía en ese momento'. ¡No importa! No importa si soy trans o cis. Muchas mujeres cis visten como yo me visto. Eso no tiene nada que ver con eso".