¿Quién es el nuevo actor trans de ‘Élite’? Conoce a Ander Puig, Nico en la serie de Netflix

Luego del final de la temporada cinco, en el que Samuel murió en ‘Élite’, los fans esperaban con ansias la sexta temporada.

La producción, creada por Carlos Montero y Darío Madrona, trajo consigo nuevos personajes interpretados por celebridades como Álvaro de Juana, Carmen Arrufat, Ana Bokesa, Álex Pastrana y Ander Puig.

‘Élite’: Ander Puig es Nico, el personaje trans en la serie de Netflix

A lo largo de los ocho episodios del drama, que se colocó en el top de los más vistos de la plataforma de streaming, el actor Ander Puig se metió en el papel de un joven llamado Nico, quien es estudiante del colegio Las Encinas.





En una plática con Sensacine el 18 de noviembre de 2022, el intérprete contó algunos detalles sobre Nico, quien es el primer personaje trans que muestra la serie de Netflix ‘Élite’.



“Creo que está muy bien tratada. La han hecho con mucho cuidado. Yo que también soy trans, personalmente no he sentido como una ofensa o algo en este tema. Y no quiere educar nada. Hay gente que será Nico y gente que no. Hay gente que empatizará más y gente que menos. Pero yo como lo vi con guion y como estuve en rodaje, yo me he sentido muy a gusto”, contó Puig.

‘Élite’: ¿quién es Ander Puig, el actor trans de la serie de Netflix?

Nacido en 2001 en Barcelona, España, el artista de 21 años de edad, Ander Puig, realizó su debut protagónico en la serie de RTVE ‘Ser o no ser’. En ella encarnó a Joel, un adolescente trans que tiene el sueño de convertirse en actor.

Aunque saltó a la fama con su actuación en la serie, Ander ya había aparecido en la producción creada en España 'Los espabilados', que contó con la dirección de Roger Gual.

Durante una plática con Esquire el 21 de noviembre de 2022, el famoso señaló cómo descubrió que quería incursionar en el mundo del entretenimiento.

“No siempre supe que quería ser actor, pero sí que siempre me gustó. Me di cuenta a los 17, cuando probé clases de interpretación en Barcelona. Empecé para pasar el rato, para aprender, pero en seguida vi que lo disfrutaba, que podía hacer algo con ello. Descubrí que era la vía de expresión que se me daba mejor. Y desde ahí todo fluido: representante, castings… Y todo lo que ha pasado hasta hoy”, aseveró.

Ander Puig está nominado al premio Persona del Año

En noviembre de 2022, el Observatorio de la Diversidad de los Medios Audiovisuales (ODA) dio a conocer que el protagonista de ‘Élite’, Ander Puig, fue nominado al premio Persona del Año por su contribución a la representación de la comunidad LGBTIQ+.

Durante una charla con la revista GQ el 21 de noviembre de 2022, el artista reveló los obstáculos en su carrera al ser trans.

“Los años antes de hormonarme sí me sentí como un bicho raro. No me sentía yo. Las reacciones de los demás tampoco me ayudaban. Cuando haces la transición, hay un momento en el que aún no estás al cien por cien hormonado y la gente no sabe cómo dirigirse a ti, y tienes que guiarles. Pero tampoco me molestaba del todo porque sabía que me estaba hormonando y que era lo que yo quería”, puntualizó.



Más allá de su trayctoria en la industria artística, Puig se mantiene activo en sus redes sociales, donde ha juntado más de 85 mil seguidores. Con frecuencia publica 'selfies' o videos en los que sus fans le dejan halagos en la sección de comentarios.

