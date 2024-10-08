El elenco de ‘Los locos Addams’ se reunió 33 años después: no creerás cómo han cambiado

Video Ni Merlina la salvó: Christina Ricci era muy pobre a pesar de su fama

El elenco de ‘Los locos Addams’ se ve muy diferente en la actualidad pues los años ya pasaron desde que se estrenó 'Los locos Addams' en 1991. Por ello sorprendió verlos reunidos en la Comic Con de Los Ángeles 2024.

33 años después, los actores aún conservan un fraternal vínculo debido al trabajo que hicieron juntos en la película noventera.

Así fue el reencuentro de ‘Los locos Addams’ 33 años después de la primera película

‘Los locos Addams’ protagonizaron un tierno reencuentro en la Comic Con de Los Ángeles 2024. Anjelica Huston (Morticia Addams), Christopher Lloyd (Tío Lucas Addams), Christina Ricci (Merlina Addams), Jimmy Workman (Pericles Addams) y Carel Struycken (Largo) fueron los actores que se reunieron.

Ellos posaron para la foto y dejaron ver que, a pesar del paso de los años, ellos siguen unidos tal y como en ‘Los locos Addams’ de 1991.

Los únicos que faltaron fueron Raul Julia (Homero Addams) y Judith Malina (Abuela Addams), debido a que fallecieron en 1994 y 2015, respectivamente.

Raul Julia murió de un accidente cerebrovascular a los 50 años, y Judith Malina falleció de una enfermedad pulmonar a los 88 años.

Reunión del elenco de 'Los locos Addams' Imagen Twitter Christopher Lloyd

¿Qué pasó con Christina Ricci después de ‘Los locos Addams’?

Christina Ricci dio vida a Merlina (Wednesday) Addams cuando tenía solo 11 años, y ahora tiene 44. Luego de participar en ‘Los locos Addams’ y su secuela, Christina formó parte del elenco de otras cintas noventeras, como ‘Casper’, ‘Now and Then’ y ‘Gold Diggers’.

A pesar de que Christina Ricci parecía estar encasillada en papeles de tinte oscuro como Merlina, poco a poco fue participando en otro tipo de proyectos.

Trabajó en ‘Sleep Hollow’, ‘Penelope’, ‘Black Snake Moan’ y ‘Matrix: Revelations’, y en 2022 se unió al elenco de la serie de Netflix ‘Wednesday’, en la que interpretó a la villana Marilyn Thornhill.

Christina Ricci Imagen ROBYN BECK/AFP via Getty Images

La trayectoria de Anjelica Huston tras ‘Los locos Addams’

Como la reconocida actriz que es, Anjelica Huston continuó trabajando en otras producciones después de su paso por ‘Los locos Addams’.

Apareció en cintas como ‘The Royal Tenenbaums’, ‘Daddy Day Care’, ‘The Darjeeling Limited’ y en series de televisión como ‘Transparent’ o ‘Medium’.

Algunos de sus proyectos más recientes son ‘John Wick: Chapter 3’, ‘The French Dispatch’ y la serie ‘Star Wars: The Bad Batch’.

Anjelica Huston Imagen Rich Fury/Getty Images for LACMA

Esto hizo Christopher Lloyd luego de ‘Los locos Addams’

Cuando Christopher Lloyd interpretó al tío Lucas en ‘Los locos Addams’ ya era un reconocido actor, principalmente por su participación en las películas de ‘Volver al futuro’.

Él siguió apareciendo en otros proyectos de cine y series, como ‘Piranha 3D’, ‘Anastasia’, ‘Los Simpsons’, entre otros. Además, también se ha reencontrado con sus coprotagonistas de ‘Back to the Future’

Christopher Lloyd Imagen Bryan Bedder/Getty Images for The Michael J.

Jimmy Workman se alejó del espectáculo tras ‘Los locos Addams’

Jimmy Workman dio vida al pequeño Pericles Addams, y retomó su papel para la segunda película de ‘Los locos Adams’.

Después tuvo papeles menores en películas como ‘Black Sheep’, ‘As Good As It Gets’ y ‘The Biggest Fan’, pero se retiró de la actuación en 2005.

Actualmente trabaja detrás de cámaras, e incluso llegó a fungir como asistente de producción en la película ‘Star Trek: Insurrection’.

Jimmy Workman Imagen The Grosby Group

Carel Struycken, así se ve hoy en día Largo de ‘Los locos Addams’

Carel Struycken interpretó al mayordomo Largo en ‘Los locos Addams’. Aunque ha tenido papeles menores en otras producciones, como ‘Gerald’s Name’, ‘Twin Peaks’ y ‘The Eden Theory’, su verdadera pasión es la fotografía y se dedica mayormente a la videografía y a la fotografía interactiva.