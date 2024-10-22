La comida de ‘El Hoyo 2’ era real (y olía horrible) y otras curiosidades de la película de Netflix

Video ¿Quién bajó primero en 'El Hoyo 2'? La temporalidad de las 2 películas y detalles que no viste

La película ‘El Hoyo 2’ sigue a dos nuevos prisioneros, Zamiatin y Perempúan, quienes deben arreglárselas para sobrevivir en una cárcel distópica que tiene 333 pisos, a través de los cuales desciende una enorme plataforma llena de comida.

El problema es que, mientras los prisioneros de los niveles superiores acceden fácilmente a los alimentos, los de los niveles inferiores muchas veces mueren de hambre.

Pero, ¿la comida que se ve en la película era real? ¿La cinta se grabó en un set vertical o se usaron efectos? Estas y otras preguntas fueron resueltas por Galder Gaztelu-Urrutia, director de 'El hoyo 2'.

¿En dónde se grabó ‘El Hoyo 2’?

Galder Gaztelu-Urrutia, director de ‘El Hoyo 2’, reveló que la película de Netflix fue grabada en el Bilbao Exhibition Centre. Este es un recinto de exposiciones de 150,000 metros cuadrados, distribuidos en seis pabellones. Está ubicado en el municipio vizcaíno de Barakaldo, en el País Vasco, España.

El pabellón número seis fue habilitado como locación de ‘El Hoyo 2’ y ahí se construyeron tres niveles de estructura vertical para representar la prisión. Dicha estructura fue clave para el desarrollo de la trama, pues marcó el orden en el que se grabaron las escenas.

El mensaje de 'El Hoyo 2' Imagen Cortesía Netflix

¿Usaron efectos especiales en ‘El Hoyo 2’?

El director de la película, Gaztelu-Urrutia, explicó que estos tres niveles que se construyeron de manera física fueron replicados de manera digital para 'El Hoyo 2':

Construimos prácticamente todos los decorados de la película, casi un 80%, y todo está rodado en un único nivel de de 6x3 y 4,30 m de alto. Hicimos tres niveles más para que se extendiera digitalmente y se fueran repitiendo.



No obstante, el cineasta explicó que eso fue lo único que se hizo de manera digital en ‘El Hoyo 2’ , pues aseguró que la saga se distingue por su carácter artesanal:

Queríamos que todo fuera lo más real posible. Así que, para ir de un nivel a otro, había que establecer un cableado para que los especialistas y los miembros del equipo pudieran moverse con fluidez pero, básicamente, es una película que se podría haber hecho hace 100 años.

Netflix Imagen Netflix

¿La comida era real en ‘El Hoyo 2’?

Los actores de ‘El Hoyo 2’, Milena Smit, quien da vida a Perempuan, y Hovik Keuchkerian, quien interpreta a Zamiatin, revelaron otros secretos de la película.

Por un lado, Hovik expresó que el set de grabación estaba tan bien construido, que realmente les producía a los actores la sensación de estar encerrados en una prisión tal y como se ve en la película:

Todo estaba metido dentro de una nave gigantesca de la que no se podía salir. Era incómodo, pero a la vez te introducía como intérprete en ese hoyo. Llegabas al ‘set’ y no tenías más remedio que ponerte en situación.



Por otro lado, Milena Smit dio a conocer que en un principio la comida con la que grabaron la película era real. Esto habría sido ideal para la cinta de no haber sido porque, con el paso del tiempo, los alimentos empezaron a descomponerse y a oler mal. Por ello, los tuvieron que cambiar por comida de utilería:

Éramos 40 personas metidas en un agujero. Y, además, al principio la comida de la plataforma era real. Pasaban los días y olía ‘pocho’. Creo que era el pollo, o algún pescado. Pero cuando empezamos a tener ganas de vomitar lo cambiaron por material de ‘atrezzo’, menos mal.



Pero el mal olor en el set no solo era producto de la comida pasada, pues el olor humano de los actores encerrados también hacía de las suyas en el set de grabación:

Además del olor a comida, también estaba el sudor que desprendían los cuerpos humanos en ese espacio tan pequeño. Así que era normal que te entraran nausea.

'El Hoyo 2' Imagen Netflix

¿Estaban en una construcción vertical en ‘El Hoyo 2’?

La respuesta corta a esta pregunta sería sí, pues se construyó estructura vertical de para los fines de ‘El Hoyo 2’.

Sin embargo, esta no era enorme como lo aparenta en la película, pues solo se construyeron tres niveles y después fueron replicados de manera digital para crear el resto de niveles que aparecen en la cinta. De hecho, la plataforma que se ve en ‘El Hoyo 2’ es más ordinaria de lo que parece:

Es la típica plataforma que usan todas las obras del mundo, la más sencilla que te puedas encontrar, sobre la que poníamos nuestra plataforma de verdad con la comida.

Final explicado de ‘El Hoyo 2’

Al final de ‘El Hoyo 2’ Perempuan sigue el plan de su difunta compañera de celda. Ella engaña a los guardias del lugar para que piensen que esté muerta y así la lleven al nivel 333. Pero al llegar ahí ve a un niño que corre peligro, y en lugar de escapar decide salvar al pequeño.

Algunos sugieren que esto lo hizo para, en lugar de escapar físicamente, Perempuan buscaba alcanzar la libertad espiritualy la redención personal a través de sus acciones.