¿Todos están muertos en 'El Hoyo 2'? El verdadero significado del final de la película

Argumentalmente, vemos de dónde salen los niños, que colocan en el último nivel, 333, pero metafóricamente, nos funciona como otro hoyo paralelo. Al final es cómo salta la chispa del egoísmo. Todo funciona bien hasta que una persona se salta la cola y entonces, ya, no lo puedes parar. La chispa del egoísmo salta así de rápido. Con los niños, lo vemos. Todo está funcionando bien, pero luego hay un empujón, luego el otro lado se rompe y el resto se siente justificado con la falta que ha competido otra persona para no quedarse atrás y no ser el más tonto. Entonces, entonces, al final, se monta este caos y lo importante no es bajar por el tobogán, sino estar por encima de los demás”