'El diario de Bridget Jones' tendrá una cuarta película: ¿veremos un triángulo amoroso de nuevo?

Video 'El diario de Bridget Jones' está inspirado en 'Orgullo y prejuicio' y otros secretos de la película

En 2001 se estrenó la comedia romántica 'Bridget Jones' y para sorpresa de todos, habrá una cuarta parte de esta historia.

'El diario de Bridget Jones': ¿Una madre soltera en la próxima entrega? Los detalles que no te puedes perder

La cinta sigue la vida de una chica británica de treinta y tantos años que lucha por encontrar el equilibrio entre su carrera, su vida amorosa y su constante batalla con su peso. Ella decide empezar a escribir un diario como una forma de lidiar con sus inseguridades y desafíos. Además, Bridget se ve envuelta en un triángulo amoroso entre su jefe, el encantador Daniel Cleaver, y su conocido de toda la vida, el aparentemente aburrido Mark Darcy.

Dicha historia fue todo un éxito inmediato y para 2004 se hizo la segunda parte, donde al parecer Bridget tenía su final feliz al quedar comprometida con Mark Darcy, no obstante, 12 años después llegó 'Bridget Jones's Baby', la tercera entrega donde se revela que Bridget está embarazada, pero desconoce si el bebé es de su antigua pareja Mark Darcy o Jack Qwant, un guapo americano que conoce en un festival.

Todos pensaron que la boda de Bridget con Mark y el nacimiento de su hijo serían el cierre definitivo, pero este 2024 se anunció que la cuarta entrega está en puerta. De acuerdo con el portal 'Daily Mail', la cinta comenzará a filmarse en el próximo mes de mayo en Londres.

Una fuente que trabaja en el proyecto declaró que el rodaje ya se está planeando y la preproducción se encuentra desarrollándose.

"Bridget ha vuelto y está a punto de apoderarse de Londres. Ya se está planificando el rodaje y toda la preproducción está en marcha.Había cierta incertidumbre sobre si despegaría, pero la película está por llegar. Renée está emocionada por traer de regreso a Bridget. Ella adora mucho al personaje".

Hugh Grant volverá como Daniel Cleaver a la trama en un giro inesperado

Algunos reportes indican que esta nueva cinta mostrará a una Bridget Jones luchando por ser madre soltera después de la trágica muerte de Mark Darcy y volviendo a entrar en la escena de las citas.

Una persona que podría cruzarse en su vida de nuevo para la entrega sería su antigua pareja Daniel Cleaver, quien se creía muerto tras ser víctima de un accidente aéreo, pero al final de 'Bridget Jones's Baby' se descubre que había sido encontrado con vida, noticia que se anuncia en un periódico.

De seguir esta línea, podría narrarse un nuevo capítulo en la vida de Bridget. Sin embargo, en caso de que Mark Darcy esté vivo en la trama, se corre el riesgo de repetir las historias de las primeras dos películas, es decir, un triángulo amoroso, lo cual podría tornarse repetitivo.

Como se mencionó, Renée Zellweger estaría volviendo como Bridget, así como Hugh Grant, pero se desconoce si Colin Firth, quien interpretó a Mark Darcy, tomará el rol, al igual que los otros actores que han participado desde la primera entrega.

Respecto a su estreno, aún no se menciona ninguna fecha, pero al saber que la preproducción es un hecho, podrían pasar 2 o 3 años más para que se pueda ver la película finalizada.

