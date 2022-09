‘Fate: The Winx Saga’, el final explicado: ¿qué pasó con Rosalind en la serie de Netflix?

Este cambio se hizo visible desde que el 23 de agosto de 2022 se lanzó el tráiler oficial de la parte dos del drama. No obstante, no se han dado declaraciones al respecto. Según señaló ‘Radio Times’ el 16 de septiembre de 2022, Lesley tenía varios proyectos juntos, lo que complicaba que asistiera a las grabaciones de ‘Fate: The Winx Saga’ (por su nombre en inglés).