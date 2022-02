Tom Holland fue atropellado 17 veces en 'Uncharted' y otros datos curiosos de la película

Las cintas basadas en videojuegos son cada vez más llamativas para Hollywood. La historia de 'Uncharted' narra la aventura de Nathan Drake y Victor Sullivan para encontrar un gran tesoro. Conoce algunos de sus datos más interesantes:

Zendaya creyó que una escena de 'Uncharted' era "ridícula"

La actual pareja de Tom Holland, Zendaya, ha estado apoyándolo en sus diferentes papeles; sin embargo, en una entrevista el actor británico explicó que al momento de tratar de explicarle una acrobacia a la protagonista de 'Euphoria' ella se rió y comentó que sonaba como una película "ridícula"





"Tuve un momento divertido en el set de' Spider-Man: No Way Home'. Estaba sentado con Zendaya, y estaba tratando de explicarle de qué se trataba Uncharted. Y yo dije: 'Hay un truco que hice en el que me caí de un avión... bueno, me atropella un automóvil que se está cayendo de un avión'. Y ella dijo: 'Espera, ¿qué? ¿Cómo diablos sucede eso? ¡Esta película suena ridícula!' Y yo estaba como, 'Tienes que esperar y ver la película. Tiene sentido cuando ves la película, ¡pero que te lo explique no tiene ningún sentido!', fue la declaración que dio a principios de febrero para el programa 'The Chris Evans Breakfast Show'".

La cinta 'Uncharted' estuvo basada en un videojuego en específico

'Uncharted' es una franquicia de videojuegos que se estrenó en 2007 y gracias a su trama ha permanecido vigente hasta el día de hoy. Con siete títulos estrenados hasta el momento, la cinta tomó como base uno en especial, ‘Uncharted 4: A Thief's End’, el cual resultó ser el favorito de Holland.

Su nivel de fanatismo fue tal que llegó a jugarlo durante las grabaciones de 'Spiderman:Homecoming', cinta que se estrenó en 2017, así lo dio a conocer para The Hollywood Reporter.

"¡Lo hice, sí! Mientras filmábamos Spider-Man: Homecoming , Harrison Osterfield y yo jugamos Uncharted 4, y nos encantó el juego. Recuerdo haber pensado en ese momento: 'Guau, esta sería una película realmente genial', pero nunca podría haber imaginado que estaría interpretando a Nathan Drake".

El personaje de Nathan Drake en 'Uncharted' se inspiró en una persona en especial

Antes de que 'Uncharted' existiera como tal, el animador Josh Scherr comentó en 2015 para The Verge, que en un principio se pensaba utilizar la cara del actor de 'Jackass', Johnny Knoxville, para hacer al personaje Nathan Drake, el cual interpreta Holland en la pantalla grande.

Más tarde, el equipo descartó la idea de darle rasgos similares a los de Knoxville y optó por darle otra apariencia menos cómica, lo cual resultó ser lo mejor para el protagonista.

Tom Holland explicó cómo fue atropellado 17 veces durante la película de 'Uncharted'

Un reto bastante grande para Tom Holland fue hacer las acrobacias para la película y el momento que más recuerda de sus días de grabación, fue cuando hizo una escena en especial donde tuvo que ser atropellado varias veces.





"El día que me atropelló el auto fue bastante impresionante. Eso fue muy divertido. Fue muy doloroso, pero muy gratificante. Es algo genial cuando alguien dice: '¿Cómo estuvo tu día hoy?' Y yo digo: 'Oye, me atropelló un auto 17 veces'. Y la gente dice: 'Espera, ¿qué?'. Entonces, para mí, ese fue un momento de mucho orgullo, y creo que es una de las mejores acrobacias de la película. Es realmente genial, fue lo que también declaro en su entrevista con The Hollywod Reporter'.

Mark Wahlberg inspiró a Tom Holland a hacer más ejercicio para la filmación de 'Uncharted'

Mark Wahlberg es un actor sumamente dedicado a realizar ejercicio y estar en la mejor forma para sus papeles. Aunque Tom Holland ya conocía a Wahlberg por su trabajo, explicó que verlo en persona hizo que quedara sorprendido y lo impulsó para aumentar su masa muscular por una razón en especial.

"Cuando fuimos al set por primera vez, vi a Mark Wahlberg, y Mark es enorme. Es una unidad. Estaba en buena forma, pero de ninguna manera era grande. Nos fuimos a casa durante cinco meses, todo lo que hice fue comer y entrenar, comer y entrenar, comer y entrenar para que no parezca un niño al lado de Mark", fue lo que declaró en diciembre de 2021 al portal de Games Radar.

¿Qué grabo primero Tom Holland, 'Spider-man' o 'Uncharted'?

Una de las mayores dudas de los fans fue saber qué filme grabó primero el actor de 25 años, pues se tenía entendido que las producciones fueron consecutivas.

Holland afirmó que primero tuvo que trabajar en 'Uncharted' y, de hecho, al iniciar con 'Spider-Man: No Way Home', sus conocidos criticaron su forma de caminar, pues era bastante diferente a la que tenía antes.

"Curiosamente, sentí más la diferencia al volver a Peter. Cuando terminamos de filmar 'Uncharted', fui directamente de Barcelona a Atlanta para comenzar a filmar 'Spider-Man: No Way Home', y recuerdo que la productora Amy Pascal me preguntó por qué caminaba como un hombre. Y ella dijo: 'No te ves igual. No estás caminando igual. Simplemente hay algo diferente en ti. Entonces, con Nathan Drake, su físico es muy, muy diferente al de Peter Parker, así lo mencionó a The Hollywood Reporter".

Tom Holland aprendió trucos de barman para 'Uncharted'

En el trailer de la cinta 'Uncharted' se puede ver en los primeros segundos a Tom Holland preparando algunos cócteles detrás de una barra. Sus habilidades no necesitaron efectos especiales, pues sí aprendió de manera efectiva el arte del 'flair bartending'.

Esta práctica se refiere a cuando los 'bartenders' entretienen a sus invitados al hacer bebidas especiales con ayuda de algunos trucos de malabares y Holland consiguió lucir como todo un experto para la cinta.

"Me centré principalmente en aprender algunos trucos de flair realmente geniales. Quería que los barmans de flair entendieran que me esforcé y aprendí estos trucos geniales. Así que para mí, fue principalmente voltear botellas, atraparlas y todo ese tipo de cosas".