'Cruel Intentions': Reese Witherspoon improvisó esta escena y hasta hizo vomitar a su coprotagonista

Video Datos del detrás de cámaras que te harán querer volver a ver estos clásicos adolescentes

La película 'Cruel Intentions' ( 1999) es ya una comedia de culto que marcó a toda una generación, conocida por su intriga, pasión y giros sorprendentes. Sin embargo, hay una escena que se destaca por su autenticidad y espontaneidad, y resulta que no estaba en el guión.

Esta escena improvisada forma parte de sus icónicos momentos.

PUBLICIDAD

La escena que no estaba en el guión de 'Cruel Intentions'

En la película, Reese Witherspoon interpreta a Annette Hargrove, una joven idealista que se convierte en el objetivo de las manipulaciones de los personajes principales: Sebastian Valmont (Ryan Phillippe) y Kathryn Merteuil (Sarah Michelle Gellar). La tensión sexual entre Annette y Sebastian es palpable a lo largo de la película, pero hay un momento en particular que se siente especialmente real.

Durante una escena en la que Annette y Sebastian están en un automóvil, Ryan Phillippe decidió improvisar. En lugar de seguir el guión, se acercó a Reese Witherspoon tras herirla profundamente. La reacción de Witherspoon fue genuina: ella lo abofeteó en el rostro. Ambos estaban muy metidos en su personaje y esa cachetada no estaba planeada, pero se mantuvo en la película porque capturó la autenticidad del momento.

La furia de Ryan Phillipe era tan real que terminó vomitando después de la toma. Mientras que Reese Witherspoon ha comentado que la escena la dejó "conmocionada". Sin embargo, también reconoció que la improvisación de su coprotagonista le dio a la escena una autenticidad que no habría tenido si se hubiera seguido el guión al pie de la letra, por lo que el Director Roger Kumble.

Esta escena no solo agregó una capa adicional de tensión y pasión a la historia, sino que también se ha convertido en una de las más icónicas de la película.

La química de Ryan Phillippe y Reese Whiterspoon de 'Cruel Intentions' trascendió la pantalla

La química entre Phillippe y Witherspoon no solo se manifestó en pantalla, sino también fuera de ella. En ese momento, la pareja estaba saliendo en la vida real y más adelante se convertirían en esposos y padres juntos.

PUBLICIDAD

Curiosamente, Ryan Phillippe también trabajó arduamente para convencer a Reese Witherspoon de unirse al elenco de la película. Durante una cena, tanto Phillippe como el director Roger Kumble le presentaron la idea de Cruel Intentions a Witherspoon, quien inicialmente no estaba segura. Sin embargo, finalmente aceptó el papel de Annette, y la película se convirtió en un hito en sus carreras y en su relación personal