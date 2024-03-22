Esta es la película sobre extraterrestres que la NASA considera la más realista

Video Los ovnis sí existen: todas las veces que el gobierno lo ha confirmado y cómo nos protege de ellos

Las películas de ciencia ficción y, en especial, de extraterrestres, han fascinado a las personas desde hace varios años, pues muchos creen que no somos los únicos seres existentes en la galaxia y estos filmes alimentan la imaginación de cómo sería un encuentro con aliens.

Aunque algunas de las cintas del séptimo arte dicen estar basadas en hechos reales, la verdad es que sólo una de ellas ha sido catalogada como la más realista, según la NASA.

'Contacto': ¿De qué trata la película que dice la NASA que es la más realista sobre el contacto extraterrestre?

La película estrenada el 11 de julio de 1997 se convirtió en un clásico del cine sobre la inteligencia extraterrestre y constituye uno de los mejores trabajos de la actriz Jodie Foster.

La Dra. Eleanor 'Ellie' Arroway es una científica del SETI ('Search of Extraterrestrial Inteligence'), obstinada en la creencia de que hay vida más allá. La investigadora, junto a su equipo de científicos, se embarca en un proyecto para demostrar sus sospechas, financiado por un misterio empresario billonario que ha seguido desde las sombras el paciente trabajo de la mujer centrado en escuchar señales de otros lugares inhóspitos a años luz de la Tierra. El presagio se torna realidad cuando capta una secuencia de números primos procedente de Vega, una estrella de primera magnitud que nunca había suscitado el interés de la comunidad científica.

Con esto, Ellie está lista para entablar comunicación con una civilización más avanzada, por primera vez en la historia de la humanidad.

Tras descifrar el código, Ellie descubre una señal de video que contiene más de 60 mil páginas que, colocadas en un orden determinado, revelan el plano en tres dimensiones de lo que parece ser una máquina para viajar a través del espacio.

"Hay cuatrocientos mil millones de estrellas sólo en nuestra galaxia. Si sólo una de cada millón tuviera planetas, y de esas, en una de cada millón hubiera vida, y si sólo en una por millón de esas hubiera vida inteligente, habría, literalmente, millones de civilizaciones… Si no fuera así, cuánto espacio desaprovechado", mencionan en la película.



Robert Zemeckis dirige este filme, adaptación de la novela del mismo nombre, publicada en 1985 por Carl Sagan, uno de los científicos y astrónomos más famosos entre los años 70 y 80.

¿Qué opina la NASA sobre esta película de ciencia ficción?

La NASA reconoce este filme por el tratamiento original y realista que hizo sobre un tema tan recurrente como es la existencia de vida inteligente en otros planetas, además de que el establecimiento de comunicación podría no ser tan sencilla como todos creemos.

A lo largo de la cinta, la astrónoma se topa con una serie de barreras y cuestionamientos políticos y religiosos que son, en definitiva, el gran problema que perturba a muchos seres humanos: Si no estamos solos en el Universo, ¿dónde está Dios o dónde lo colocamos?

'Contacto', además expone cómo sería en realidad un potencial contacto con una inteligencia extraterrestre.

Otras películas sobre extraterrestres que también respalda la NASA

A finales de 2011 se realizó una encuesta dentro de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, en la que se seleccionó el cine de ciencia ficción más realista de la historia, siendo siete las películas más reconocidas y sólo tres de ellas hablan de alienígenas, incluyendo 'Contacto', las otras son: 'Ultimátum a la Tierra' y 'El enigma de otro mundo' (ambas de 1951).

La lista aún no ha sido actualizada, pero hoy en día seguro podría contener alguna otra opción más.