‘10 things I hate about you’ y otras películas adolescentes inspiradas en obras de Shakespeare

10 things I hate about you - The taming of the shrew

'10 things I hate about' you tiene elementos que distinguieron la obra ‘The taming ot the shrew’, la cual presenta a Katherina, una mujer que se niega a estar en una relación con Petruchio, un cazafortunas que intenta conquistarla con trucos psicológicos.

La obra también sigue la subtrama de Bianca, la hermana menor de Katherina que es vista como “la mujer perfecta” y tiene numerosos pretendientes.

El personaje de ‘Tha taming of the shrew’ cuestiona la figura de poder masculina con un discurso a través de la obra, al igual que lo hace Kat en ‘10 things I hate about you’.

Warm bodies - Romeo and Juliet

Aunque 'Romeo and Juliet' tuvo una adaptación cinematográfica protagonizada por Leonardo DiCaprio, la comedia de zombies adolescentes también es una adaptación libre de la obra de Shakespeare.

‘Warm bodies’ presenta a Julie, una joven adolescente que desea tener una relación con un chico nombrado R, cuyo amor es imposible porque R es un zombie que quiere comerse el cerebro de su enamorada.

She’s the man - Twelfth Night

‘She’s the man’ es una película de 2006 protagonizada por Amanda Bynes, quien interpreta a Viola, una adolescente cuyo equipo de futbol soccer femenil se disuelve y se disfraza de su hermano gemelo para entrar al equipo masculino.

La historia es una adaptación de ‘Twelfth night’, una obra que cuenta la historia de un par de gemelos separados por un naufragio. Viola sedisfraza de hombre y se involucra en una aventura romántica con un duque y una condesa.

‘She’s the man’ adaptó tanto la historia como los nombres de los personajes e incluso retomó algunas líneas de la obra original.

Just one of the guys - Twelfth Night

‘Just one of the guys’ es una película de 1985 que también está inspirada en la obra ‘Twelfth night’, pues sigue la historia de Terry, una escritora adolescente que pierde un concurso de literatura y está convencida que la decisión del jurado tuvo que ver con su género, por lo que se disfraza de chico con ayuda de su hermano.

Con el avance de la cinta, Terry se vuelve amiga de Rick, un atractivo estudiante cuya relación amistosa se complica porque ella se enamora de él.

O - Othello

‘O’ sigue la historia de Odin James, un jugador de baloncesto de preparatoria que es el elegido como jugador más valioso por el entrenador del equipo, pero su hijo intenta arruinar su reputación en un arranque de ira y celos.

La temática y la historia de ‘O’ es una adaptación de la obra ‘Othello’, la cual también retrata el conflicto entre dos personajes tras un conflicto de envidia.

Get over it - A Midsummer Night's Dream

‘A Midsummer Night's Dream’ ha tenido adaptaciones directas a la pantalla grande con el mismo título, pero en 2001 se estrenó una comedia romántica inspirada en la obra titulada ‘Get over it’, protagonizada por Kirsten Dunst, Mila Kunis y Ben Foster.

La película cuenta la historia de un adolescente de preparatoria que intenta desesperadamente entrar al grupo de teatro de la escuela para estar cerca de su exnovia y su nueva pareja.